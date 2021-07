Gyermekekkel vonulnak a Pride-on az ellenzéki politikusok

Amióta a baloldali szivárványkoalíció támogatásával Pikó András átvette a VIII. kerület vezetését, a kormány pedofilellenes gyermekvédelmi törvényének hatálybalépéséig szinte semmi sem állta útját az LMBTQ-propaganda terjedésének. A balliberális vezetés közreműködésével az óvodákba is beférkőztek a Soros György alapítványai által támogatott szervezetek érzékenyítő programjaikkal. Hovatovább: a kerület vezetői és a hozzájuk köthető civilek kiskorúakat is felhasználnak politikai céljaikra, a pandémiát megelőzően a Pride-ra is magukkal vitték óvodás vagy kisiskolás korú gyermekeiket, ahol szivárványos és pártzászlók alatt vonultak.

Ezt ne hagyja ki! Előre megtervezett baloldali médiakampány lehet az állítólagos lehallgatások ügye A Pride fesztiválon a korábbi években több ízben megvalósult a „politikai pedofília”, azaz kiskorúak részvételét is felhasználták a résztvevők politikai céljaik megvalósítására, propagálásra. Karácsony Gergely főpolgármester pártja, a Párbeszéd politikusai közül többen is karon, vagy éppen babakocsiban ülő gyermekeikkel vonultak a sokszor vallásgyalázó, a szeméremsértés határát súroló, szexuális megnyilvánulásoktól, trágárságtól hemzsegő felvonuláson – írja a Magyar Nemzet. Beszédes Párbeszéd Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője pártja lobogói alatt, babakocsiban tolta ki kislányát a felvonulásra, kezébe szivárványos zászlót adva. Feltehetően a melegfelvonuláson részt vevő kisgyermekek nem sokat fogtak fel az eseményből, és abból sem, hogy a rendezvényen készült fényképüket a szülők megosztották. Csordás Anett, Józsefváros–Ferencváros a Momentum által támogatott civil országgyűlési képviselő-jelöltje is rendre felhasználja előválasztási kampányában sérült gyermekét. Előfordult, hogy a szociális szférából érkező Csordás gyermekére SZFE-szalagot aggatott, de korábban kerekesszékben ülő fiát a Pride felvonulásra is kivitte. Erőss Gábor, Józsefváros párbeszédes alpolgármestere – legyen szó bármilyen politikai tüntetésről vagy kampányeseményről – sem rest gyermekeivel demonstrálni. Erőss amúgy élharcosa a gyermekek érzékenyítését felkaroló programoknak. Érzékenyítés az óvodákban „Uniós pályázatot nyertünk az óvodák fejlesztésére, deszegregációra! Ezért alpolgármesterként ezzel kezdtem, bevezettük az óvodai bérpótlékot, és pályáztunk uniós forrásra is. S lássatok csodát: sikerült! Nagyszerű partnereinkkel közösen” – jelentette be Erőss Gábor egy éve a hírt, hogy a Láthatatlan Tanoda – Rosa Parks Alapítvány a Partners Hungary Alapítvánnyal közösen óvodások érzékenyítésére nyert pénzt a kerület az Európai Bizottságtól. A pályázat témája a diszkriminációmentesség elvének gyakorlatba történő hatékony átültetése. Az Európai Unió 267 000 euróval, mintegy kilencvenmillió forinttal támogatja a józsefvárosi érzékenyítést. A párbeszédes alpolgármester tavalyi közlése szerint pályázatuk céljai között szerepel többek között a sokféleség kezelésének előmozdítása az óvodákban, az etnikai származás alapján történő megkülönböztetés elleni küzdelem. Az sem mellékes, hogy korábban az önkormányzat úgy módosított az óvodai, bölcsődei körzethatárokon, hogy a kerület jó módúnak számító Palotanegyedébe is minél több hátrányos helyzetű gyerek járjon. Az uniós pályázat elnyerésével két, Soros György alapítványai által támogatott szervezet kapott zöld utat a kerületi óvodásokhoz és azok nevelőihez. Ezért is kiemelten fontos az új pedofilellenes gyermekvédelmi törvény, amely azt is szabályozza, hogy kik tarthatnak, milyen tartalmakkal felvilágosító, érzékenyítő előadásokat a köznevelési és oktatási intézményekben, illetve a jogszabály azt is kiköti, hogy a homoszexualitással kapcsolatos felvilágosítás kizárólagos joga a szülőé. Józsefvárosi boszorkánykonyha Egy évvel ezelőtt a józsefvárosi székhellyel rendelkező Labrisz Leszbikus Egyesület kezei alól került ki a Meseország Mindenkié című érzékenyítő mesekönyv, amelyben összemosták az etnikai hovatartozást és a sérült személyekkel foglalkozó tartalmakat nyílt LMBTQ-propagandával. Józsefvárosban a Labrisz mellett a Budapest Pride szervezőcsapata is helyet kapott. Az Auróra Kioszk nemcsak egy underground kocsma, hanem bázisa tucatnyi Soros György által pénzelt alapítványnak is. Sőt, Pikó András polgármester volt kampányfőnöke, Udvarhelyi Tessza aktivistaképzőjének is ez a hely ad otthont. A Közélet Iskolája kurzusain például politikai kampányszervezést vagy éppen a polgári engedetlenség mesterségét lehet gyorstalpaló rendszerben elsajátítani Misetics Bálint, a Város mindenkié nevű csoport egyik alapítója eladásán. Misetics emellett Karácsony Gergely főpolgármester szociális ügyekért felelős főtanácsadója. Számos más Soros-szervezet is megtalálható a VIII. kerületben, a teljesség igénye nélkül itt működik az Átlátszó.hu, a Roma Sajtóközpont, az Utcajogász Egyesület, a már említett Rosa Parks Alapítvány és a Partners Hungary Alapítvány is.