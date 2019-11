Gyanús autó okozott pánikot Londonban

Egy elhagyott autó miatt vonultak ki és zárták le a Vauxhall hidat a bombaszakértők Londonban. Az autó a brit titkosszolgálati központ, az MI6 közelében állt. – írja a The Sun alapján az Origo.

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség péntek este Londonban, miután bejelentést kaptak egy, a Vauxhall híd lábánál hagyott gazdátlan autóról. A helyszínre bombaszakértők is érkeztek, a hatóságok pedig egy időre lezárták a hidat.

#Breaking : Just in – Abandoned car at the #Vauxhall Bridge in #London sparked mass police presence and bomb squad to be called in. #UK pic.twitter.com/GROugRLIon

Pánikba esett szemtanúk arról számoltak be, hogy a hidat teljesen ellepték a rendőrök, és azt minden irányból lezárták. A Twiterre is több, az esettel kapcsolatos bejegyzés került ki rövid idő alatt.

#Update: The Bridge #Vauxhall Bridge in #London, will be re-opened in 10 to 15 minutes from now, after a abandoned car was left with the lights on, just outside the #MI6 intelligence gathering agency building. #UK pic.twitter.com/b0vugknsj7

