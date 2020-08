Grezsa: lelkünkben kell hordozni a Kárpát-medence közös nemzetépítésének üzenetét

Az elmúlt száz év magányának véget vetve, előre kell tekinteni és meghaladni azt, ami történt.

Ez az óvoda azt üzeni, hogy valóban véget ért a száz év magyar magány, és újra a gyarapodás útjára léptünk„ – jelentette ki Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Somorján, ahol átadta a program keretében épített helyi magyar nyelvű óvodát és bölcsődét vasárnap.

Beszédében a miniszteri biztos rámutatott: az új óvodákat a jövőnek építik, a jövőt pedig úgy lehet építeni, hogy az elmúlt száz év magányának véget vetve, előre kell tekinteni és meghaladni azt, ami történt.

”Ez az óvoda azt üzeni, hogy valóban véget ért a száz év magyar magány, újra a gyarapodás útjára léptünk, újra egy nemzeti közösséget szervezünk. Itt a Felvidéken pedig azt üzeni, hogy legyen bármiféle politikai ellentét vagy éppen kudarc (.) a magyarság (ennél) messzebbre mutató közösséget alkot„ – fogalmazott Grezsa István.

Hozzáfűzte: a Felvidéken, ahol az ország és a nemzet határai nem esnek egybe, az óvodák építésének egy külön üzenete is van, az, hogy lelkünkben kell hordozni a Kárpát-medence közös nemzetépítésének üzenetét és meg kell vallani önazonosságunkat a szülőhelyhez és családhoz egyaránt.

A miniszteri biztos beszédében rámutatott: az óvodaprogram már nagyon előrehaladott, több száz óvoda készült el és újult meg az elmúlt két évben, és most az új intézményeken a sor. Az új felvidéki intézmények zömét a Református Keresztyén Egyház építi, ezek egyike a most átadott somorjai Kiskakas óvoda és bölcsőde is.

Biztatóak a beiskolázási adatok, a demográfiai tények és az elvándorlás ellenére nő a magyar óvodákba íratott gyermekek száma.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban a Felvidéken 153 új intézmény megépítését vállalták, ebbe tartozik 22 felvidéki református intézmény is.

A miniszteri biztos elmondta: reméli, hogy a program 2021 végéig, néhány esetben legkésőbb 2022 végéig befejeződik, és ezzel a felújított vagy újonnan épített óvodák száma közel ezer lesz.

A Felvidéken hétfőn Kürtön, kedden pedig Nagycétényben is átadnak egy-egy, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épített új óvodát. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot 2016 decemberében, illetve 2017-ben hagyta jóvá a magyar kormány.

A program, amely részben követi, részben pedig párhuzamosan fut a magyarországi óvoda és bölcsőde fejlesztési programokkal,

Trianon óta a határon túli óvodákat célzó legnagyobb befektetés. A program két ütemében 38,5 milliárd forint forrásból újítják meg az óvodai és bölcsődei rendszert szerte a Kárpát-medencében.

A program keretében a Felvidéken közel másfél száz intézményt újítottak és újítanak fel, illetve 32 új intézményt építenek.