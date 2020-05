Greta Thunberg koronavírus-szakértőként szerepel a CNN adásában (videó)

Az iskolakerülő klímaaktivista új oldaláról mutatkozik meg a CNN műsorában – írja a V4NA hírügynökség.

A Koronavírus: tények és félelmek adásában, melyet csütörtökön vetítenek a hírcsatorna műsorán felszólal majd Richard Besser a korábbi amerikai járványmegelőzési központ (CDC) igazgatója, Kathleen Sebelius volt amerikai egészségügyi miniszter, Sanjay Gupta idegsebészeti professzor asszisztens valamint természetesen Greta Thunberg, egyszerű gimnazista.

A CNN Twitter oldalán is beharangozta a műsort, mely közfelháborodást váltott ki és felrobbantotta a komment szekciót olyan kommentekkel, mint a „mert egy tinédzser aki arról híres, hogy nem jár iskolába, a CNN-en virológus szakértő lehet” vagy egyszerűen „elment az eszetek”.

Former acting CDC director Richard Besser, former HHS secretary Kathleen Sebelius and activist Greta Thunberg join @AndersonCooper & @DrSanjayGupta for a live #CNNTownHall. Coronavirus – Facts and Fears, Thursday at 8 p.m. ET pic.twitter.com/I4FrXgwaL6

— CNN (@CNN) May 13, 2020