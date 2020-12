Gendermesekönyvet propagál a Gyurcsány-párt télapója (videó)

A Demokratikus Koalíció az év egyik legmorbidabb ünnepi videójával állt elő.

Mikulás ünnepe alkalmából az év egyik legmorbidabb kisfilmjét készítette el a Demokratikus Koalíció, amelynek lényegi eleme az LMBTQ-ideológia népszerűsítése is. A Gyurcsány-párt közösségi oldalára feltöltött videóban megismerkedhetünk a DK-s télapóval, aki a Labrisz Leszbikus Egyesület kiadásában megjelent Meseország mindenkié című gendermesekönyvvel örvendezteti meg a magyar gyerekeket – írja a Magyar Nemzet.

A rövid, de hatásvadász videóban a télapó először a párt Európai magyarok című folyóiratát lapozgatja, majd az ATV Híradójába is belenéz, ahol a koronavírusra vonatkozó napi számadatok, valamint a kijárási korlátozás kapcsán is a megbotránkozását fejezi ki. Miután a párt télapója felmondja a baloldali propagandaszöveget, hívószavakat, pakolni kezd.

Számos ajándék mellett a piros puttonyban – talán már nem meglepő módon – a nagy közfelháborodást kiváltó LMBTQ-mesekönyv is helyet kapott,

a télapó az ajándékokkal belvárosi otthonokat, valamint a Heim Pál Gyermekkórházat keresi fel. A genderideológia terjesztése, valamint a koronavírussal kapcsolatos intézkedések kritikája mellett a DK-s télapó a Szájer-ügyre sem felejt el reagálni. A kisfilm végén – amely a baloldal egyik vezető pártjának az értékorientáltságát is hűen tükrözi – a télapó munkáját Gyurcsány Ferenc pártvezér köszöni meg.

A DK-s mikulás a kijárási korlátozás alatt is dolgozik. A videó végén egy különös személy köszönetet is mond neki.

Miképpen beszámoltunk róla, szeptember végén hazánkban is megjelent az első magyar LMBTQ-ideológiát propagáló mesekönyv, amelyet megjelenése óta már a harmadjára adnak ki újra. A vitatott kiadvány a teljes magyar társadalmat, sőt a pszichológus szakmát is megosztotta. Első körben az ismert pszichológusprofesszor, Bagdy Emőke tudományos tényekre alapozva világított rá a mesék által történő korai érzékenyítés kockázataira, hangsúlyozva, hogy a gyerekeket valóban toleranciára kell nevelni, viszont ezt nem óvodáskorban kell megtenni. Ezt követően Makkai László pasztorálpszichológus is rámutatott, hogy a gendernézetek teljesen kívül esnek a kicsik érdeklődési körén, sokan mégis nem tartják ezt a gyerekek fejlődésére nézve veszélyesnek, mondván, hogy ez „csak” mese. Makkai László figyelmeztetett, hogy

tévút lenne a magyar társadalomnak, ha becsomagolt, a gyerekeknek még nem emészthető, a gyerekek képi és érzelemvilágától, valamint gondolkodásuktól is teljesen távol álló történetek kerülnének a könyvespolcokra.

A szülőknek és a nevelőknek megfogalmazott nyílt levelében Pécsi Rita neveléskutató pedig arra hívta fel a figyelmet: fennáll a veszélye annak, hogy az LMBTQ-ideológiát propagáló tartalmak az oktatási-nevelési intézményekben is felbukkanhatnak, ezért a szülőknek joga és kötelessége megvédeni a gyerekeket ezektől a káros tartalmaktól. Sőt a hasonló gondolkodású családokkal összefogva az intézményvezetést arra kérhetik, hogy mellőzzék a gendermesekönyvet, ahogyan a hasonló értékrendet közvetítő játékokat és foglalkozásokat is.