Fényes nappal akarta megerőszakolni a nőt New York elitnegyedében (videó)

Egyre rosszabb a közbiztonság helyzete New York-ban. A minap például egy nőt tepert le egy férfi fényes nappal egy Upper East Side-i metróállomáson, hogy megerőszakolja. A tarthatatlan helyzet miatt sokan már költözni akarnak a városból, csakúgy, mint Chicagóból.

A New York-ban elitnek számító Upper East Side negyedben szombaton megdöbbentő incidens történt. Egy metróállomáson egy fiatal nőt hirtelen letepert egy férfi, majd megpróbálta megerőszakolni, a támadásról sokkoló felvétel készült – számolt be róla a V4NA hírügynökség.

Az incidensnek számos tanúja volt, akik közül azonban senki sem avatkozott közbe, csupán szavakkal figyelmeztették a férfit, aki ezek hatására lemászott a nőről, majd elment. A támadásról megjelent felvételen egy olyan szemtanú is látszik, aki csak nézte, hogy mi történik éppen.

We’re seeking the public’s help finding this man, wanted for attempted rape after this brazen and brutal sexual assault yesterday at the 63rd St / Lexington Ave station- Please call @NYPDTips at 800-577-TIPS with any information on his identity or if you witnessed this assault pic.twitter.com/MYbnW62GKS — NYPD Transit (@NYPDTransit) August 30, 2020



Mindez az Upper East Side-on történt, New York City egyik legelőkelőbb negyedében. Mégsem meglepő azonban az eset, mivel a koronavírus-járvány és a BLM-zavargások közepette jelentősen nőtt a bűncselekmények száma a metropoliszban.

A romló helyzet nem kíméli az elitnegyedeket sem. A szomszédos Upper West Side-on is hasonló kép bontakozik ki: egyre több család költözik el onnan a közbiztonság rohamos romlása miatt, a demokrata párti polgármester, Bill de Blasio pedig nem tesz semmit a helyzet javítása érdekében.

Több édesanya is arról számolt be a New York Post-nak, hogy áldatlan állapotok uralkodnak az utcán, és ezt a gyerekeknek nap mint nap látniuk kell. A költözésre azonban nincs lehetősége minden családnak. A negyed utcáin hajléktalanok fekszenek, van közöttük olyan, amelyik fényes nappal, a járók szeme láttára végez önkielégítést, az pedig már csak a jéghegy csúcsa, hogy egy iskolai játszótérhez közeli hotelben elítélt pedofilokat szállásoltak el.

NYC is falling fast.

NYC ‘illegally’ placed pedophiles near Upper West Side playground.https://t.co/Sf6afRgjG3 — Elizabeth Morrissey (@Elm2007) August 8, 2020

Hasonlóan apokaliptikus helyzet bontakozik ki Chicago belvárosában is, ahonnan az emberek szintén menekülnek. A városban számtalanszor kerül sor erőszakos, szélsőséges tüntetésre és bolti fosztogatásra, ezek ellen pedig nem tesz semmit a város demokrata párti polgármestere, Lori Lightfoot.

A kialakult helyzetet többen fel is róják a városvezetőnek, egy chicagói lakos, Charlie Ragusa szerint Lightfootnak az lett volna a dolga, hogy megvédje a várost, ezt azonban nem tette meg. Ennek az lett a következménye, hogy a férfi már fél esténként az utcán sétálni, ami nem normális, világít rá.

She Hasn’t Done Her Job: Looting, Riots, & Mayoral Ineptitude Prompt Mass Exodus Of Chicago Residents https://t.co/EXzMc3huhI — Thomas Paine (@Thomas1774Paine) August 31, 2020

Egy nővér arról beszélt a Chicago Tribune-nek, hogy még soha nem kellett annyira aggódnia a biztonságáért, mint manapság. Ezzel pedig sokan vannak így, a bűncselekmények számának növekedése és a zavargások miatt egyre többen igyekeznek elhagyni a várost.

BLM beating piñata pigs in Chicago signifying police and their funding pic.twitter.com/iSrTxEovCJ — Drew Hernandez (@livesmattershow) August 23, 2020

Ezt alátámasztják az ingatlanosok is, Rafael Murillo elmondta, hogy sokkal gyorsabban terjed ez a trend az emberek között, mint azt gondolták. Ebben közrejátszik a járvány is, hiszen a lakosok sok időt töltenek otthon, ezt pedig megfelelő környezetben szeretnék eltölteni.

Az új életkörülmények kialakítására Chicago belvárosának emeletes házai nem alkalmasak. A megjelent felvételek szerint a tüntetések itt is gyakran válnak erőszakossá, jelentős a lövöldözések száma is, az elmúlt hétvégén legalább ötven embert lőttek meg, és tízen meghaltak az összecsapások miatt.

At Least 50 People Shot, 10 Killed In Weekend Gun Violence In Chicago https://t.co/zG9ewsTGlA pic.twitter.com/ypZDDifDqG — CBS Chicago (@cbschicago) August 31, 2020

Borítóképünk illusztráció