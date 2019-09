Évente tízezer családon belüli erőszakról kap jelzést a rendőrség

Két hét alatt két férfi ölte meg a gyerekét, a feleségét, majd saját magával is végzett. A tragédiák felvetik a kérdést, hogy figyelünk-e eléggé a családon belüli erőszakra, van-e esély és lehetőség még időben segíteni.

A Kékfény riportjára hivatkozva a hirado.hu arról ír, hogy a fővárosban történt gyilkosság kapcsán a BRFK-n fegyelmi eljárás indult, mert az ügyeletes nem vette komolyan az aggódó szomszédok jelzését. A statisztika szerint naponta harmincszor kérnek segítséget a rendőrségtől családon belül erőszak miatt.

A Heves megyei Andornaktályán egy 80 éves asszony észrevette, hogy a lánya háza körül nagy a csend. Átment megnézni, mi történt, és szörnyű látvány fogadta: lánya és unokája holtan feküdt a házban. A helyszíni szemle során kiderült, az édesapa ölte meg őket, majd magával is végzett.

A 46 éves férfi biztonsági őr volt, felesége gondozónőként dolgozott. Kapcsolatuk néhány éve megromlott, nyolc hónappal ezelőtt elváltak – de nem költöztek szét azonnal. A megállapodás értelmében a férfinak a gyilkosság napján kellett volna elhagynia a házat.

Két héten belül két gyilkosság

Két héten belül ez már a második eset, hogy egy felbőszült férj megölte a családját. Tíz nappal ezelőtt egy fővárosi, rózsadombi házban követett el gyilkosságot az édesapa. Feleségét és négyéves gyermeküket leszúrta, majd végzett magával is.

A fővárosi család kifejezetten jó körülmények között élt, a férfi informatikusként dolgozott. Ismerősei szerint hajlamos volt a szélsőséges hangulatváltásokra, és nehezen tűrte a stresszhelyzeteket. Köztudott volt az is, hogy a férfi párkapcsolata válságban van.

Egyik ismerősének még azt is elmondta, hogy ha a házassága felbomlik, akkor ölni fog, de nem vették komolyan.

A Zöldlomb utcai gyilkosság több szempontból is különleges eset. Egyrészt a szomszédok nagyon is tisztában voltak vele, hogy az áldozatul esett családnál komoly problémák vannak. Másrészt a rendőrség is járt a családnál, alig két nappal a gyilkosság előtt.

A környezet és a hatóságok is tudtak róla, hogy baj van, mégsem sikerült megakadályozni a tragédiát.

Spronz Júlia, a bántalmazott nők segítésével foglalkozó, Patent Egyesület jogi szakértője szerint a Zöldlomb utcai eset egyértelműen rendszerhibára utal. Elmondta, azonnali, gyors és hatékony segítség nincs Magyarországon.

„Egy rendkívül kritikus helyzet esetén saját hatáskörben tudnak az áldozatok gondoskodni saját védelmükről. A rendőrségnek ugyanakkor minden jogi eszköze meglenne ahhoz, hogy még időben eltávolítsa a bántalmazó családtagot, csak éppen a gyakorlatban nem teszi” – tette hozzá.

Súlyos szakmai hiba

A Zöldlomb utcai gyilkosság részleteiről egyelőre nem nyilatkozik a rendőrség. Közleményben már elismerte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), hogy súlyos szakmai hibát követtek el. A gyilkosság utáni napon ugyanis a szomszédok ismét hívták a rendőrséget, mert előző nap gyanús zajokat hallottak. Az ügyeletes azonban úgy gondolta, felesleges megint járőrt küldeni a helyszínre.

A rendőrség hangsúlyozza, a gyilkosságot nem tudták volna megakadályozni, mert ahhoz már későn jött a bejelentés.

Az azonban továbbra is kérdés, hogy az a járőr, aki még a gyilkosság előtt a helyszínen járt, miért nem tett semmit. A feleség, a későbbi áldozat hívta ki a rendőrséget, mert a férje kizárta a lakásból.

A rendőrök azonban azt tapasztalták, hogy a konfliktus a helyszínen megoldódott, a felek kibékültek, további intézkedésre nincs szükség. Utólag kijelenthető, hogy nagyobbat nem is tévedhettek volna.

A Patent Egyesület tapasztalatai szerint sokszor előfordul, hogy a rendőrök nem a helyzet komolyságához illően járnak el ilyen esetekben. Spronz Júlia elmondta, az áldozat általában nem mer beszélni, ezért kell őt külön meghallgatni. Ha az áldozat azt érzi, hogy a rendőrök nem veszik komolyan, értelemszerűen nem fogja vádolni a bántalmazóját, elvégre ő ott marad vele, a rendőrök pedig elmennek.

Évente 10–12 ezer családon belüli erőszak történik

Bár a rendőrség a konkrét esetről a nyomozás érdekei miatt egyelőre nem beszél, a közrendvédelmi osztály vezetője vállalta, hogy a családon belüli erőszak általános kezeléséről beszél a Kékfénynek. Lakatos Tibor ezredes azt mondta, nagyon is komolyan veszik a családon belüli erőszakot.

Közölte: havonta 1000–1200 körüli esetben hívják a segélyhívót azok, akiket vagy fizikai, vagy lelki bántalmazás ér, és az esetek 50 százalékában mondható ki, hogy hozzátartozók közötti erőszakról van szó. Ez azt jelenti, hogy évente 10–12 ezer családon belüli erőszakról kap jelzést a rendőrség, és 5-6 ezer esetben bizonyítani is tudják, hogy valóban megtörtént.

Ha a rendőr úgy látja, hogy akut vészhelyzet áll fenn, lehetősége van azonnali távoltartási végzést kiadni a bántalmazó ellen – vagyis gyakorlatilag azonnal kirakhatja a lakásból.

A jogvédők szerint azonban ezzel az eszközzel egyre kevésbé él a rendőrség, szerintük inkább az jellemző, hogy ott hagyják a bántalmazót a család nyakán.

A rendőrség szerint az utóbbi években valóban kevesebb távoltartási végzést adtak ki, ám a csökkenés nem jelentős.