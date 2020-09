Egyre több intézmény vesz részt a kadétprogramban – mondta a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

Benkő Tibor kifejtette: míg tavaly 68 intézményben több mint 2 ezer diák vett részt a programban, idén már 76 intézmény a része ennek.

A kadétprogram 3 szinten működik. Az első a középiskolákban folyó képzés. Itt a diákok megismerhetik az ország történelmét, katonamúltját, továbbá honvédelmi alapismereteket is tanulhatnak. A képzés végén eldönthetik, hogy katonai vagy polgári irányban tanulnak tovább.

A második szinten állnak a szakképzési centrumok, amelyeknek már eleve az a rendeltetésük, hogy a diákokat az altisztképzésre, a kiválóan végzetteket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen való továbbtanulásra készítsék fel.

A harmadik szinten működik a katonai középiskola és kollégium, amely a tisztképzés alapját adja. Itt katonai rendnek megfelelően folyik a képzés – mondta Benkő Tibor, megjegyezve: korábban 16 ilyen intézmény volt Magyarországon, jelenleg egy van, de terveik szerint legalább tíz lesz.

A miniszter kiemelte: az ország védelme nemzeti ügy, minden magyar állampolgárnak vannak kötelességei. Ha ezt a fiatalok értik és el is sajátítják, az csak az ország javát szolgálja.

Benkő Tibor szólt arról, hogy az önkéntes tartalékos katonai szolgálat is egyre népszerűbb, a fiatalok körében is. Így sikerült 10 év alatt 17-ről több mint 10 ezerre növelni létszámukat. Köztük vannak a speciális önkéntes tartalékos katonák is, akik a koronavírus-járvány idején vesztették el munkahelyüket. A kormány gazdaságvédelmi akciótervéhez kapcsolódóan 3 ezer embernek tud ily módon segíteni a Magyar Honvédség.

A minisztert kérdezték arról, hogy a közelmúltban az országban több helyen tartott előadást a nyugdíjas katonákról. Benkő Tibor elmondta: számítanak a nyugállományú katonákra a honvédelmi és haderőfejlesztési programban, a fiatalok hazafias, honvédelmi nevelésében, a tartalékos képzésben is. Továbbá elindították számukra az obsitos- és veteránprogramot, amely anyagi és erkölcsi támogatást, megbecsülést jelent számukra – ismertette.