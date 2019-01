Durván bírálta egy LMP-s politikus az ellenzékiek akcióját

„Szégyellem magam, hogy hozzájárultam ahhoz, hogy ilyen emberek mandátumhoz jussanak” – írta tegnap Sallai R. Benedek közösségi oldalán.

Miközben az ellenzéki politikusok egymás szembedicsérésével, egymás vállveregetésével vannak elfoglalva, minden eddiginél erősebb kritika érkezett elmúlt havi politikájukról – egy ellenzéki képviselő tollából. Sallai Róbert Benedek, az LMP tagja és korábbi országos titkára Versenyfetrengők címmel közzétett Facebook-bejegyzésében gyakorlatilag a komplett ellenzéket kiosztotta. – írja az Origo.

Egykori, színészkedő párttársaira is kitért az LMP-s

Éppen a tegnapi kudarcba fulladt ellenzéki megmozdulás előttre időzítve a teljes balliberális hazugsággyár tényként közölte az álhírt: egy nyilvánosságra hozott MTVA-s videó bizonyítja, hogy Varju László DK-s országgyűlési képviselőt megverték. Az LMP-s politikus némi iróniával kommentálta médiamanipulációt, „hihetetlennek” nevezve a felvételeket. Meglátása szerint a 444 úgy tálalta a dolgot, mintha „roppant atrocitások érték volna” a politikust, miközben a biztonságiak „megmosolyogtató nyugalommal és udvariassággal kezelték a helyzetet”.

Megnézhette volna magát egy túrkevei motorostalálkozón, ha a rendezők kikísérik… Garantáltan nem így sétál el kamerázgatva a telefonjával

– vázolta a helyzetet, mi várt volna Gyurcsány Ferenc emberére, ha nem a köztelevízió épületében teszi mindezt. Sallai Róbert Benedek szóba hozta Hadházy Ákos és Szél Bernadett, egykori párttársainak alakítását is. Előbbi kapcsán emlékeztetett, hogy a vele való inzultusa során is földre vetette magát, utóbbiról pedig az írta, hogy azt tudta, hogy kiment tanulni az Egyesült Államokba, de azt nem gondolta volna, hogy rappelni is megtanítják.

„Szégyellem magam, hogy hozzájárultam, hogy ilyen emberek mandátumhoz jussanak”

Mindezek után pedig röviden, de annál tömörebben összefoglalta, mit is gondol az ellenzéki képviselők köztévébeli szerepléséről:

„»Ultragáz« kifejezés finoman fejezi ki azt a lesújtó, hihetetlenül kínos, roppant módon szégyenletes viselkedést, ahogy ezek a képviselők viselkedtek az adott helyzetben.”

Majd ellenzéki politikusként kiemelte, hogy kifejezetten kínos volt számára Hadházyék viselkedése:

De nekem, volt ellenzéki képviselőnek, így majd’ egy hónappal később mégis sokkal kínosabb az ellenzéki képviselők viselkedése.

Megindokolta, hogy miért gondolja ezt:

Nulla méltóság,

nulla tisztesség,

nulla helyzetkezelési képesség,

csak a balhé keresése, csak a szereplésvágy és a versenyfetrengés.

Kifogásolta az hozzáállásukat, hogy azt gondolják, nekik mindent lehet. „Ők országgyűlési képviselők, ezért ők bemehetnek oda, ahová nem lehet. Nekik mindent szabad. Hozzájuk nem lehet érni. Nekik mentelmi joguk van, ők csinálhatnak bármit” – tette hozzá. Felidézte, hogy ritkán szokott politikával kapcsolatban írni, június óta (pártbeli tisztségek viselésétől való eltiltása óta) nem szerepelt a nyilvánosság előtt, de most azért törte meg a jeget, mert szégyelli magát, hogy a munkájának egyetlen percével hozzájárult, hogy ilyen emberek mandátumhoz jussanak.

„De legalább örülök, hogy ezen kínos ellenzékhez már semmi közöm nincs” – tette hozzá, hogy van valami jó is a rosszban. Posztjának végén elhatárolódott mindattól, amit „ez az ellenzék művel, mert ehhez a cirkuszhoz semmi közöm”.

Hozzáfűzte, hogy szemlesütve szégyenkezem, hogy ezekkel az emberekkel egy padban ültem, hogy ezekkel együtt csináltam bármit is és akaratlanul tévesztettem meg embereket, hogy ezekre érdemes szavazni.

Kérdések az ellenzéki politikusokhoz

Írásában Márki-Zay Péterre és mozgalmára is rákanyarodott az LMP-s politikus. Kifogásolta, hogy a hódmezővásárhelyi városvezető korábban azt nyilatkozta, hogy „nem új párt kell, hanem új összefogás”, miközben „bejelenti új pártja megalakulását”. Üzenetet is megfogalmazott Hadházy Ákos rokonának:

Kedves Péter, hidd el nekem: új ellenzék kell, új szereplők, új politikai garnitúra.

Mert meglátása szerint „ilyen ellenzéki politikusokkal nem hogy ’22-ben, de ’26-ban, ’30-ban sem lesz leváltva Orbán”. Végül kérdéseket is megfogalmazott az ellenzék szereplőinek:

Földön fetrengve, dulakodással, hasmutogatás közben majd valaki elhiszi, hogy képesek lennének országot vezetni?

Bárki szerint ez majd szavazókat hoz?

Nem ez volt az első komoly kritikája a Hadházy Ákossal dulakodásba keveredett politikusnak ellenzéki szereplők fel. Szél Bernadett LMP-ből való kilépésekor azt írta egykori párttársáról, „jó ideje csak rombolt, pusztított” és saját, LMP-n kívüli jövőjét építette fel. Augusztusban döbbenetes vallomásban számolt be az LMP összeomlásáról, júniusban pedig úgy értékelte Hadházy távozását, hogy „ideje volt”.

