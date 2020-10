Dolgozni és együttműködni szeretnének a színművészeti dolgozói

A Színház- és Filmművészeti Egyetem két dolgozója is attól fél, hogy a jelenlegi zűrzavar miatt nem fogják megkapni a fizetésüket. Mivel az állományból sokan „fizetéstől fizetésig élnek”, ezért többüknél természetesen komoly problémát jelenthet a munkabér elmaradása.

Előbb augusztus utolsó napján a Színművészeti Egyetem Vas utcai, később szeptember végén a Szentkirályi utcai épületét foglalták el a Gyurcsány Ferenc fenyegetős nyilatkozata miatt felbátorodott, az új kuratórium kinevezése miatt tiltakozó hallgatók. Bár a baloldali politikusok és sajtótermékeik valósággal örömmámorban úsznak a diákok megmozdulása miatt, a blokádnak azért messze nem mindenki örül. Legfőképpen nem az egyetem dolgozói, azaz nem az ismertebb tanárok.

Kevesen balhéznak

Az Origónak sikerült megszólaltatnia az SZFE két alkalmazottját, akik egybehangzóan aggasztónak értékelték a kialakult helyzetet, leginkább munkahelyük miatt.

Elmondásuk szerint egyelőre mindkét helyszínen viszonylag nyugodt a hangulat, különösebb agresszió nélkül, azonban egyikük ezt megtoldotta azzal: ez vélhetően azért van, mert mindezidáig ők, mármint a dolgozók, nem igazán emelték fel a szavukat. „A dolgozók nem nagyon szólaltak fel ez ügyben, tehát nincs okuk hangoskodni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az egyetem két épületét is blokád alatt tartó diákok folyamatosan kapják a különféle adományokat, így a pénzügyi támogatásokat is.

Több helyen lehetett arról hallani, hogy (koronavírus-járvány idején különösen veszélyesen) a tüntetők nem túl higiénikus módon az épületekben esznek-isznak, ezt az Origónak nyilatkozó mindkét dolgozó megerősítette. Egyikük kitért arra is, hogyan zárják ki a számukra nem kívánatos embereket az elfoglalt épületekből.

„Mindennap őrséget állnak, általában többen. Ha valaki a jelzőszalaghoz érkezik, akkor megnézik, ki az. Ha nem szimpatikus számukra az érkező, akkor kitessékelik őt” – magyarázta. Arra a kérdésre, miszerint hányan akcióznak, úgy válaszolt, hogy változó, de

nagyjából tíz-húsz fő cserélgeti egymást.

A Szentkirályi utcában és a Vas utcában is ez a helyzet, az egyetem Rákóczi úti épületénél egyelőre nem jelentek meg.

Véleménye szerint jelenleg működésképtelen az intézmény. Azaz, normális tanítás sem valószínű. Szavaiból az tűnt ki, hogy

a hallgatók által elfoglalt épületekben borzalmas állapotok uralkodnak.

A tiltakozók létszámát tekintve a portál másik informátora is hasonlóan látja a helyzetet, ő 8-10 különösen aktív hallgatóról számolt be.

Elveszíthetik a munkájukat

A dolgozók próbálnak pártatlanok maradni, a legnagyobb problémának mindketten azt tartják, hogy megingott az eddig biztosnak hitt munkahelyük. „Sajnos ezzel ellehetetlenítenek minket. Nagyon tartunk attól, hogy nem kapunk majd fizetést” – mondta az egyik dolgozó.

Úgy látja, hogy „akár ciki, akár nem”, az állományból többen hónapról hónapra élnek.

„A helyzet sajnos odáig fajulhat, hogy egyeseket kiraknak majd az albérletükből, mások pedig képtelenek lesznek fizetni a havi bérletüket. Nagyon sok dolgozónak családja van, valaki gyermektartást fizet, de olyan is van, aki iskoláztatja a gyerekét. Rossz belegondolni abba, hogyan tudjuk majd mindezt teljesíteni, ha nem érkezik meg a fizetésünk” – vázolta a nem túl szívderítő jövőképet.

A jelenlegi patthelyzettel veszélybe került a hétköznapi életünk, sokunknak veszélyben forog a megélhetése

– tette hozzá, összegezve az eddigieket. Technikai részleteket is elárult: az új vezetéssel szeptemberben szerződtek, aminek értelmében minden hónap elsején kellene érkeznie a cafetériának, és minden hónap tizedikéig a fizetésnek. Elmondása szerint előbbi nem érkezett meg, és a fennálló helyzet miatt erősen tart attól, hogy utóbbi sem fog.

Hazugság a sztrájk, dolgozni szeretnének

A baloldali média jó ideje azt állítja, miszerint az egyetem alkalmazottjai is kiállnak a hallgatók céljai mellett. Sőt, a napokban már egyenesen arról cikkeztek, hogy a dolgozók egységesen sztrájkba léptek ennek érdekében. Csakhogy az informátorok cáfolják mindezt. „Ez egyáltalán nem igaz, hiszen a munkavállalók bejártak, és be is járnak dolgozni. Nekünk rengeteget számít, hogy megkapjuk-e a hónap elején a havi jövedelmünket” – mondta.

Másikuk hozzátette, hogy a takarítószemélyzetből, a portaszemélyzetből, a technikai személyzetből és az irodai dolgozókból nagyon sokan nem vették fel a sztrájkot. „Mi ugyanúgy együtt szeretnénk dolgozni a következő munkaadóinkkal, mint az előzőekkel. Egyszerű dolgozó felfogásban vagyunk, fizetéstől fizetésig élünk” – fejtette ki.

Abban, hogy a megmozdulással és annak szellemiségével egyetértenek-e, nem voltak teljesen azonos véleményen: első informátorunk azt mondta, „eddig sem értettünk egyet ezzel”, míg a másik nem kívánta kommentálni a blokádot. Ugyanakkor mindketten pontot szeretnének tenni az ügy végére.

Nagyon egyszerű dolgokat szeretnénk: dolgozni, fizetést kapni és az új munkáltatónkat segíteni. Ennyi

– fogalmazott az első.

Együtt kell működni az új vezetéssel

De hogy mi lehet a megoldás a zavaros helyzetben? Ezt ugyanúgy látják: együtt kell működni az egyetem új vezetésével. „Csak akkor tudunk véget vetni a mostani helyzetnek, ha együttműködünk a munkáltatónkkal. Eddig nem volt módunk jelezni ezt feléjük. Ha összefogunk, és jelezzük azt, hogy mi igenis szeretnénk együtt dolgozni, csak akkor történhet előrelépés” – így látta az első informátor, aki szerint ehhez nekik is fel kell emelniük a hangjukat.

Röviden kitért a tegnapi dolgozói fórumra, ahol az elsöprő többség azt mondta, hogy „jöjjön be az új kancellár, és hagyjuk, hogy tegye a dolgát, és így mi is tudunk végre normálisan dolgozni.”

Az intézmény dolgozói pénteken gyűlést tartottak az épületben. A gyorsan összehívott tanácskozáson csak a tanárokon kívüli alkalmazottak vettek részt, akiknek elsöprő többsége a blokád ellen szavazott.

Az Origónak nyilatkozó dolgozó szerint a 32 megjelent munkavállalóból 27 támogatta, hogy az egyetem élete visszatérjen a normális kerékvágásba, 5-en pedig tartózkodtak. Szavaiból kiderült, sokan vannak még rajtuk kívül, akik egyetértenek a lefektetett célukkal, de az utolsó pillanatos mozgósítás miatt nem tudtak odaérni a gyűlésre. De olyanok is vannak, akik azért nem jelentek meg, mert félnek a retorzióktól.

Az Origónak nyilatkozók azt kérték a portáltól, hogy nevük a cikkben ne jelenjen meg.