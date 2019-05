Diákok gyilkoltak egy coloradói iskolában

A lövöldözés helyi idő szerint a délutáni órákban történt, nem messze attól a Columbine iskolától, ahol húsz évvel ezelőtt – 1999. április 20-án – két állig felfegyverzett diák követett el tömegmészárlást, megölt 15 embert és megsebesített 24 áldozatot.

A Denvertől délre fekvő Highland Ranch nevű településen – amelynek középiskolájában 1850 diák tanul – az első lövések eldördülése után az iskola vezetői azonnal értesítették a rendőrséget, amely perceken belül a helyszínen volt. Az iskolát és a környező utcákat lezárták, és bár még eldördültek további lövések is, a két feltételezett elkövetőt azonnal elfogták.

Sajtótájékoztatóján Tony Spurlock megyei seriff elmondta:

A seriff szerint „ennek a szörnyűségnek egyetlen településen sem lenne szabad megtörténnie”.

Tony Spurlock ugyan nem nevezte meg a halálos áldozatot, de a megyei halottkémre hivatkozva azt közölte, hogy az iskola 18 éves fiúdiákja volt.

Devon Erickson lives with his parents in Highland Ranch, Colorado, and is a student at the STEM School Highlands Ranch. He and another suspect were arrested after 1 student was killed and 7 others were wounded, the Douglas County Sheriff's Office says: https://t.co/mKDqniXbbs pic.twitter.com/yWQ7ffuHiV

— Heavy.com (@HeavySan) May 8, 2019