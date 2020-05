Deutsch Tamás szerint hajmeresztő és abszurd, amit az EP művel

David Sassoli akarja meghatározni, hogy egy szuverén uniós tagállam kormányát ki képviseli egy vitában – mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője.

Hajmeresztő az Európai Parlament (EP) baloldali elnökének azt gondolni, hogy majd ő oszt szerepet, és ő határozza meg, hogy egy szuverén uniós tagállam kormányát ki képviseli egy európai parlamenti vitában. Ez több mint abszurd – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője annak kapcsán, hogy David Sassoli nem engedi, hogy Magyarországot Varga Judit igazságügyi miniszter képviselje a baloldal és a Soros-hálózat által vezényelt újabb vitában – írja a Magyar Nemzet.

– Az nem lehet véletlen, hogy még a magyar kormány iránti pozitív elfogultsággal nem vádolható Ujhelyi István MSZP-s, Gyöngyösi Márton jobbikos európai parlamenti képviselő és Věra Jourová liberális uniós biztos is elfogadhatatlannak tartja, hogy David Sassoli meg akarja akadályozni azt, hogy a magyar kormány képviseletében Varga Judit igazságügyi miniszter részt vehessen a holnapi vitán – fogalmazott Deutsch Tamás. A fideszes politikus a csütörtök reggeli vitával kapcsolatos online sajtótájékoztatón újságírói kérdésre elmondta:

önmagában elképesztő, és az egész eljárás elfogultságát jelzi az, ahogy a magyar kormány részvételével kapcsolatban egy kekeckedő levélváltást kezdeményezett az Európai Parlament baloldali elnöke.

– Akkor, amikor az Európai Bizottságot nem a bizottság elnöke képviseli az esetek több mint 90 százalékában, és akkor, amikor az Európai Tanács soros elnöki tisztségét betöltő ország kormányát sem a miniszterelnöke képviseli, akkor az EP elnökének azt gondolni, hogy majd ő oszt szerepet, és ő határozza meg, hogy egy szuverén uniós tagállam kormányát ki képviseli egy vitában, azt gondolom több mint abszurd és hajmeresztő – fogalmazott a politikus.

Mindent megtettek a magyar képviselet távol tartásáért

Arra is rámutatott, hogy az egyébként eredetileg szerda esti órákra tervezett vita időpontja csütörtök reggel 9 órára tevődött át, rögtön azután, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter jelezte, részt szeretne venni azon, hogy képviselhesse a magyar álláspontot.

– Nem áll messze a helyes következtetésektől, ha arra gondolunk, hogy ezzel is olyan feltételeket akartak teremteni, hogy a légi közlekedés hiányában a vitán semmilyen körülmények között ne vehessen részt a magyar kormány képviselője

– fűzte hozzá Deutsch Tamás.

Csúcsformában a Soros-hálózat

Hangsúlyozta, szégyenteljes, hogy még a koronavírus-járvány közepette sem nyugszik a baloldal és a Soros-hálózat. A fideszes politikus úgy fogalmazott: kiábrándító és szánalmas az, ami az EP-ben történik. – Európában már 160 ezren haltak meg a járványban, és milliók veszítették el a munkájukat. Ezek a baloldali, liberális erők azonban még ebben a helyzetben sem az európai polgárok sorsával, hanem Magyarország megtámadásával vannak elfoglalva – fogalmazott Deutsch Tamás.

Emlékeztetett, a Magyarország elleni politikai akciókra eddig is minden ürügyet felhasználtak ezek a politikai erők, most pedig éppen a koronavírus-törvényt használják fel a hazánk elleni akcióra. – A törvény azonban csak újabb ürügy hazánkkal szemben, hiszen a jogszabályról kénytelen-kelletlen az Európai Bizottság már hivatalosan is megállapította, hogy semmilyen szempontból nem sérti az uniós jogot, és a járvány elleni védekezést szolgálja – tette hozzá.

Ezek ugyanazok a bevándorláspárti erők

– Kiderült az is, hogy az EP korábbi állásfoglalása is szándékos hazugságokat és ténybeli tévedéseket tartalmazott a koronavírus-törvényről és Magyarországról. Az EP bevándorláspárti, balliberális többsége mindezek ellenére most is egy szánalmas és átlátszó politikai cirkuszt adnak elő.

Ezek az erők, akik napestig a jogállamról papolnak, még azt sem hagyják, hogy a magyar kormány megszólaljon az európai parlamenti vitában. Élükön a szocialista parlamenti elnökkel ugyanis úgy kívánnak politikai ítéletet mondani hazánk felett, hogy a tisztességes eljáráshoz fűződő legalapvetőbb elvet semmibe véve egyszerűen megakadályozzák a magyar kormányzati álláspont megjelenítését a brüsszeli vitában

– mondta Deutsch Tamás.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselője beszédet mond a Fidesz tisztújító kongresszusán a BOK Sportcsarnokban, Budapesten 2019. szeptember 29-én