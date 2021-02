Csak üres lózungok Fekete-Győr ígéretei

Lényegében Karácsony Gergely bejelentette, hogy miniszterelnök-jelölt lesz – értékelték a főpolgármester napokban tett nyilatkozatát baloldali források. Szerintük Fekete-Győr András viszont előreszaladt azzal, hogy hosszas miniszterelnöki programmal állt elő, aminek számos eleme egészen biztosan nem lesz a baloldal közös programjának a része. „Fekete-Győrnek sürgős volt bizonyítania, hogy ő viseli a nadrágot a pártjában” – értékelt Kiszelly Zoltán.

A maga rutinos, már-már hiperóvatos módján, de Karácsony Gergely bejelentette, hogy miniszterelnök-jelölt lesz – fogalmaztak a baloldali források a főpolgármester napokban tett nyilatkozatáról a Magyar Nemzetnek. Karácsony az ATV-ben ugyanis arról beszélt: sok a nyitott kérdés, de ő csak akkor lesz miniszterelnök-jelölt, ha lesz előválasztás. Ha pedig valamilyen okból az előválasztás elmaradna, akkor biztosan nem – tette hozzá. Egyes források egyenesen drámai előrelépésként értékelték a főpolgármester szavait, emlékeztetve arra, hogy

Karácsony nemrég még kategorikusan elutasította indulását,

kijelentve, hogy a „háta közepére sem kívánja” a miniszterelnökséget. Hangsúlyozták azt is, hogy a 106 körzettel szemben a miniszterelnök-jelölti előválasztás már az összefogás kezdete óta alapvetés, amit szerintük legkésőbb októberig le tudnak bonyolítani.

Ismert: Jakab Péter után a hétvégén Fekete-Győr András jelentette be hivatalosan, hogy indul a baloldal miniszterelnök-jelölti előválasztásán. A Momentum elnöke kifejezetten hosszas programmal állt elő, amelyben

olyan valószínűtlen ígéretek szerepeltek, mint a négynapos munkahét, vagy hogy 35 év felett bármikor felvehetjük az egyéni nyugdíjszámlánkon lévő összeg egy bizonyos százalékát azért, hogy pihenjünk, nyaraljunk.

A történteket a lap baloldali forrásai úgy értékelték, hogy Fekete-Győr „kissé előreszaladt”, hiszen az összefogás pártjai az év elején írták alá – köztük a Momentum elnöke – a közös kormányzás alapelveit, amely ennél fogva nem tartalmaz még ilyen részleteket. Az előválasztást megnyerő közös miniszterelnök-jelölt természetesen kiegészítheti pár személyes ügyével, hitvallásával a közös programot, ám utána azt kell képviselnie – hangoztatták források, elismerve, hogy

a Fekete-Győr által beharangozott egyes ígéretek „tarthatatlanok”, így biztosan nem épülnek be a közös programba.

Lépéskényszerből adódóan menekült előre Fekete-Győr András, a Momentum elnöke, és jelentette be, hogy indul a szivárványkoalíció miniszterelnök-jelölti előválasztásán – állítja Kiszelly Zoltán. A politológus szerint a – jellemzően a pártelnöki tisztséget viselő – aspiránsoknak akkor érdemes bejelentkezniük, ha már ismertek a válogató részletei, hogy tisztán lássanak a pályán.

Emellett a jelöltség vállalásának lebegtetése is fontos tárgyalási szempont, hiszen aki Dobrev Klárához és Karácsony Gergelyhez hasonlóan kéreti magát, az intenzívebb sajtóérdeklődésre számíthat és értékes publicitást nyer.

Fekete-Győrnek azonban sürgős volt bizonyítania, hogy ő viseli a nadrágot a pártjában, nem pedig a Momentum magas presztízsű tisztségviselői, az európai parlamenti képviselőnői, akik közül Donáth Anna láthatóan könnyedén leénekli a pártelnököt a színpadról

– fogalmazott az elemző. Hozzátette: nem véletlenül közvetlenül Fekete-Győr előtt mondott beszédet Donáth, valamint a szintén Momentum színeiben, Zuglóban kampányoló Hadházy Ákos, akik mindketten többet szerepeltek a pártelnöknél az elmúlt időszakban.

Kiszelly Zoltán arra is kitért, hogy önmagában a Momentum feljövőben lévő brandje is sok választókörzetben elég lehet ahhoz, hogy akár névtelen indulóik is erős baloldali jelölteket utasítsanak maguk mögé az egyéni választókörzetekben rendezett előválasztáson.

„Különösen igaz ez Budapesten, ahol kiemelkedően népszerűek a fiatal liberálisok, de például még akár Borsod megyei körzetekben is elképzelhető, hogy a momentumosok fölényesen verjenek jobbikos jelölteket, akiket sok szavazó egy kifáradóban lévő márkával azonosít” – vélte a politológus, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a Momentum Pesten is növelte aktivitását. „Míg Budán már több jelöltjük nevét is nyilvánosságra hozták, a pesti oldalon egyebek mellett Hadházy indítása Zuglóban a szocialista Tóth Csaba ellen jelzi, hogy komolyabb konfliktusokat is vállalnak, hogy helyet csináljanak maguknak” – fogalmazott.

A XIV. kerület – folytatta – baloldali fellegvárként jó eséllyel a szivárványkoalíció valamelyik jelöltjének a győzelmét vetíti előre, ezért az előválasztáson kiélezett küzdelem várható a Zuglóhoz hasonló körzetekben, ahol elsősorban a jelenleg egyéni mandátumot birtokló MSZP-seknek van vesztenivalójuk,

Tóth mellett például Burány Sándornak, Kunhalmi Ágnesnek vagy Hiller Istvánnak is – ismertette az elemző. Szavai szerint a DK malmára hajtja a vizet, ha a Momentum gyengíti a szocialistákat, hiszen

Gyurcsány Ferenc minimálprogramja, hogy az MSZP bedarálásával az egyetlen baloldali párt maradjon a hazai palettán, akár 20-30 százalékos támogatottságot hozhat nekik.

Gréczy Zsolt mint kísérlet Ahogyan Horn Gyula az 1994-es választási győzelem fényében vállat vonhatott pufajkás múltja felhánytorgatására, úgy Gyurcsány Ferenc is az urnáknál mutatott erős szerepléssel szeretne kikerülni abból a karanténból, amelyet az őszödi beszéde, a 2006-os szemkilövetések és a rendőrterror, valamint a csapongó politikája jelent – értékelt Kiszelly Zoltán. A politológus szerint azzal, hogy – sajtóhírek szerint – Gyurcsányék Gréczy Zsoltot tervezik indítani a baloldali előválasztáson, kicsiben, pilot projektként a szexbotrányba bukott politikus támogatottságán mérnék le, hogy a szavazók hogyan állnak a DK-vezér terhes örökségéhez.

Borítókép: Fekete-Győr András, a Momentum elnöke