Börtönbüntetés várhat Tádzsikisztánban arra, aki másokat megfertőz

Akár véletlenül, akár szándékosan teszik.

Börtönbüntetéssel is sújthatják ezentúl Tádzsikisztánban azokat, akik másokat véletlenül vagy szándékosan koronavírussal fertőznek meg az ország parlamentjének szerdán elfogadott rendelkezése értelmében.

Az új rendelkezések szerint kettőtől öt évig terjedő börtönbüntetés várhat arra, aki nem szándékosan fertőz meg mást, ha pedig ez többször előfordult, tíz évet is kiszabhatnak rá.

Ugyancsak tíz évig terjedő börtönbüntetést kaphat az is, aki szándékosan fertőzött meg más embert.

Büntetik ezentúl a járvány miatti korlátozások megszegését is: a szájmaszk hiánya és a 2 méterben meghatározott társadalmi távolságtartás be nem tartása esetén akár 24 eurós (körülbelül 8200 forint) bírság is kiszabható.

A sokáig koronavírus-mentesnek vélt Tádzsikisztánban április végén jelent meg a járvány, ám mostanra a fertőzések száma meghaladta a 4500-at, a Covid-19 betegségbe pedig 48-an haltak bele.