Borbély Lénárd: megtört az egység Karácsony miatt

A csepeli polgármester szerint politikai alapon kaszáltak el fejlesztéseket.

A főpolgármester nem tehet különbségeket budapesti kerületek között – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Borbély Lénárd. Csepel fideszes polgármestere kifogásolta, hogy a kormánypárti kerületükben is ugyanolyan budapesti polgárok élnek, mint például Angyalföldön, Karácsony Gergelynek mégis kétfajta Budapest létezik. Az elmúlt hetekben, rendeleti úton meghozott főpolgármesteri döntéseken szerinte egyértelműen látszik, hogy politikai alapon kaszáltak el olyan kiemelt fontosságú fejlesztéseket, amelyeknek már megvoltak a terveik. Felhívta a figyelmet arra is:

korábban a kormány, a főváros és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően a fejlesztések nem függtek a pártpolitikától.

„Nyilván a támadások nem esnek jól az embernek, nem is tudom, ezekre hogyan lehet felkészülni” – mondta Borbély Lénárd. Csepel fideszes polgármestere volt az, aki elsőként szembe mert menni Karácsony Gergely főpolgármester akaratával, és kiállt az általa vezetett kerület lakosaiért, amikor egy gyorsan meghozott rendelettel megvétózta a csepeli belvárosba tervezett hajléktalanszálló kialakítását.

„A csepeliek egyértel­műen és közösen álltak ki amelett, hogy nem kérnek a hajléktalanszállóból. Most pedig azt látjuk, hogy másik három kerülettel együtt Csepelen lenullázták a teljes ciklusra tervezett fejlesztéseket. Nemcsak az útfelújításból vettek ki bennünket, csepelieket, hanem a három kerületen átívelő kerékpárút-hálózat építése is elmarad. Karácsony minden olyan programot elvett Csepeltől, amely az ő kampányában is szerepelt” – állította Borbély Lénárd. A polgármester leszögezte:

a csepelieket több kormánypárti vezetésű kerülethez hasonlóan cserbenhagyta Karácsony Gergely, Budapest vezetője.

Borbély Lénárd kijelentette: a főpolgármester nem tehet ilyen különbségeket. „Elképzelhető, hogy nem tetszik neki az a politikai család, amelyben vagyok, vagy éppen a XVI. és a XVII. kerület vezetői, viszont nálunk is ugyanolyan rangú budapestiek laknak, mint mondjuk Zuglóban. Ezek szerint Karácsony Gergely számára kétfajta Budapest létezik. Van az a Budapest, ahol kormánypárti többség van, és nekünk szavaztak bizalmat a választók, és van az, ahol nem kormánypárti a vezetés. Lehet, hogy Budapest mindenkié, csak most már kettő Budapestről beszélhetünk” – fogalmazott Borbély Lénárd Karácsony Gergely döntéshozatali módszereiről.

„Az elmúlt években nagyon szerencsés helyzetben volt Csepel és az ott élő emberek, mert az összes fejlesztés meg tudott valósulni, hiszen összhangban dolgozott a csepeli önkormányzat, a főváros és a magyar kormány” – tette hozzá.

„Az együttműködésnek rengeteg pozitív hatása volt a kerületünkre. 2010-ben az első dolgunk az volt, hogy rendet tegyünk Csepel költségvetésében. Valóban nagyon sok segítséget kaptunk, az útépítések folyamatosan zajlanak most is a saját kezelésű útjainkon. Mindezekhez a kormány ad segítséget, a további pénzt Csepel önkormányzata teszi hozzá a fejlesztésekhez” – fejtette ki a polgármester. Emlékeztetett arra, hogy a központi támogatás révén most adtak át hét utat, most kezdenek el két újat építeni és van tizenhárom útszakaszuk, amelyek felújítása elbírálás alatt áll a kormánynál. Hangsúlyozta: az előző vezetés idején a fővárostól is rengeteg segítséget kaptak, a TÉR_KÖZ pályázat által nemcsak Csepelen, hanem Budapest számos kerületében politikai hovatartozás nélkül folyamatos volt a közterületek fejlesztése.

„Csepelen csodákat tudtunk tenni, hacsak a Rákóczi kertre gondolok. Nemcsak a TÉR_KÖZ pályázaton voltunk sikeresek, a legutóbb átadtuk a Tejút Parkot, amely teljes egészében a magyar kormány finanszírozásával jött létre, a lebonyolítást a fővárosi önkormányzat koordinálta a Főkerten keresztül. Jelképesen ez az utolsó olyan beruházás, amelyet közvetlenül a fővárosnak is köszönhetünk, a korábbi évek egysége megtört” – panaszolta Borbély Lénárd.

Borítókép: Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) polgármester Csepel új szabadidőparkjának átadásán 2020. május 19-én