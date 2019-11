Letette a hivatali esküt a Ludovic Orban vezette új román kormány

Letette a hivatali esküt hétfőn a Ludovic Orban vezette új román kormány, amelyben a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusai és független szakértők vesznek részt.

Az Orban-kabinet hivatalba lépése csaknem három éves „kártékony” szociáldemokrata (PSD) kormányzásnak vet véget – mondta a beiktatási ünnepség végén Klaus Iohannis államfő. A közelgő elnökválasztáson második mandátumra pályázó jobboldali elnök szerint a PNL-kormány beiktatásával Románia esélyt kapott az „újjáépítésre”.

Iohannis szerint legitim és bölcs döntést hoztak a román parlament azon tagjai, akik bizalmat szavaztak a mandátumok alig 20 százalékával rendelkező PNL kisebbségi kormányának.

Úgy vélekedett: a román választók a májusi európai parlamenti választáson és népszavazáson világossá tették, hogy „elegük van a PSD-ből”, egy igazságos Romániát és a korrupció elleni harc folytatását akarják. Iohannis szerint a parlament ezzel a politikai jelzéssel összhangban váltotta le a Dancila-kormányt és szavazott bizalmat az Orban-kabinetnek.

Az elnök szerint az általa és az eddigi ellenzék által folytatott politikai háború egy fontos „szakaszgyőzelméről” van szó, de a PNL-kormánynak fontos feladatai lesznek az elnökválasztás, és a jövő évi önkormányzati, illegve – esetleg előrehozott – parlamenti választások „logisztikai és politikai” előkészítésében.

Ludovic Orban miniszterelnök valóságos csodának nevezte, hogy annak a hét különböző politikai erőnek az összefogását, amely lehetővé tette a PSD-kormány leváltását és az általa vezetett kabinet beiktatását. Orban arról biztosította az – eddigi PSD-kormányokkal éles konfliktusban álló – államfőt, hogy Románia kormánya ezentúl partnere lesz az ország fejlődését célzó projektjei megvalósításában.

Iohannis a beiktatási szertatás után elkísérte az Orban-kabinetet a kormánypalotába, ahol – egy közös fotó és egy rövid, bíztató nyilatkozat erejéig – az új kormány első informális ülésén is részt vett, ezzel is jelezve, hogy ő is „sajátjának” tekinti volt pártja, a PNL kormányát.

Iohannist 2014-ben a PNL éléről választották Románia elnökévé.

Bizalmat szavazott a román parlament Ludovic Orban kormányának

Ludovic Orban kormányának hétfő délután a baloldali pártok bojkottja közepette szűkös többséggel, a beiktatáshoz szükségesnél héttel több vokssal szavazott bizalmat a román parlament.

A kormány beiktatásához a törvényhozók többségének – legalább 233 képviselőnek és szenátornak – a támogatására volt szükség. Az Orban-kormány 240 szavazatot kapott.

A politikailag egyszínű – kizárólag a PNL politikusaiból és független szakértőkből álló – 18 tagú új kabinetnek az eddig ellenzékben lévő jobbközép pártok, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a nemzeti kisebbségi frakció törvényhozói szavaztak bizalmat, de néhány baloldali törvényhozótól is kapott támogatást.

A bukaresti parlament legnagyobb jobboldali frakcióján, a PNL-n kívül a jobbközép Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a Traian Basescu volt államfő alapította jobboldali Népi Mozgalom Pártja (PMP), az augusztusig a szociáldemokratákkal együtt kormányon lévő, majd ellenzékbe vonult Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) támogatta az Orban-kormány beiktatását. Megszavazta az új kormányt az RMDSZ is, amellyel a PNL parlamenti együttműködési megállapodást kötött, továbbá a nem magyar nemzeti kisebbségek 17 fős frakciója.

A bizalmi szavazás kimenetele – sőt a parlament határozatképessége is – mégis az utolsó pillanatig kétséges volt, ugyanis a parlamenti mandátumok több mint 40 százalékával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Victor Ponta volt miniszterelnök vezette, 7-8 százalékos erőt képviselő baloldali Pro Romania párt a parlamenti ülés bojkottálásával próbálta meggátolni a jobbközép kormány beiktatását.

Végül a két baloldali politikai alakulat pártütőin múlott az, hogy az Orban-kormány megkapta a parlament bizalmát: a román hírtelevíziók szerint mind a PSD-ből, mind a Pro Romaniából legalább 5-5 törvényhozó szavazta meg a PNL-kormányt, annak ellenére, hogy a párt vezetői az „árulók” kizárását helyezték kilátásba.

Viorica Dancila ügyvivő miniszterelnök, a PSD elnöke, a parlamenti szavazás után heves támadást intézett Klaus Iohannis államfő ellen, mondván, hogy az Orban-kormány beiktatása a jobboldali elnök „féktelen hatalomvágyának” a megkoronázása, amellyel a jobboldali elnök – szerinte illegális politikai manőverek révén – kisajátította a végrehajtó hatalmat. Dancila arra utalt, hogy Iohannist a PNL éléről választották 2014-ben államfővé, és a PSD-kormány leváltása után saját volt pártja elnökét bízta meg kormányalakítással.

Az új román kormány legfeljebb egy évig, a jövő évi parlamenti választásokig irányíthatja az országot, meglehetősen ingatag és sérülékeny, hat különböző frakció együttértését feltételező parlamenti támogatásra támaszkodva.

Első sajtónyilatkozatában Ludovic Orban miniszterelnök a „kártékony PSD-kormányzás” hibáinak kijavítását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a befektetők bizalmának helyreállítását és egy új európai uniós biztosjelölt megnevezését emelte ki kormánya legsürgősebb teendői közül.

A parlamenti szavazást követően az államfő aláírta a kormány kinevezéséről szóló elnöki rendeletet. Az új kormány még hétfőn leteszi a hivatali esküt az elnöki hivatalban.