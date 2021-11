Belopózna a magyar táncházakba az LMBTQ-lobbi

Az ötletgazdák csupán néhány hónapja költöztek haza külföldről.

Régen tapasztalt elemi felháborodás söpört végig az országon, miután megszervezték az első magyar LMBTQ-néptáncfoglalkozást Budapesten. Az eseményről a 444.hu hosszú tudósításban számolt be – írta a Magyar Nemzet.

Fontos, hogy bárki kipróbálhassa magát a férfi és a női szerepben is, hiszen mindkettőből lehet tanulni

– nyilatkozta Vavra Júlia, a hétvégén megtartott első magyar LMBTQ néptánc workshop egyik szervezője a lapnak. A koreográfus azt vallja, mindkét szerepkör izgalmas, „de fontos, hogy bárki kipróbálhassa magát ebben is, abban is, mindkettőből lehet tanulni”. Vavra szerint arról is fontos közösen gondolkodni, hogy mit tartunk pontosan hagyománynak, és milyen formában érdemes a jelenben ezeket a hagyományokat ápolni.

A csujogatás alapvetően incselkedő, kritikus, gúnyolódó odaszólás, vagy akár bók is lehet. Mi is a magyar fiatalság része vagyunk, miért ne lehetne a mi témáinkról, mi problémáinkról csujogatást írni? A tradíciók tisztelete nem csak az, hogy betanulom valaki más száz éves csujogatását, hanem az, hogy továbbviszem a szokásokat, és az elődökhöz hasonlóan én is kitalálom a saját csujogatásomat

– vélekedett a koreográfus. Az LMBTQ mozgásműhely elindításának ötlete egyébként Farkas Gergő Dávid táncos, koreográfus nevéhez fűződik, aki nemrég költözött vissza Magyarországra Stockholmból. Farkas a projektbe bevonta Varva Júliát, aki koreográfiát tanult Amszterdamban és Oláh Balázst, aki a salzburgi táncakadémián tanult.

„Néhány hónapja költöztek haza mindhárman, ez volt az első közös eseményük, de biztosan nem az utolsó”

– olvasható a 444.hu cikkében. Farkas Gergő Dávid elmondta: ő úgy érzi, sokakat eltávolít a magyar hagyományoktól, ha politikai körök megpróbálják kisajátítani a közös kultúránk egyes részeit.

Ha a népművészet ennyire erősen átpolitizálódik, az beindít egy ellenoldalt is. Sokaknak emiatt inkább az európai identitás vált fontossá

– hangsúlyozta. A 444 azt írja: az LMBTQ tánc workshopon a szervezők nem is használták a női és férfi szerep kifejezést, helyette a vezető és vezetett fogalmak segítségével magyarázták el kinek, mikor, mit kell csinálnia.