Beismerte tettét a Horthy Miklós szobrát meggyalázó nő

Saját Facebook-oldalán ismerte el tettét az a nő, aki tegnap vörös festékkel öntötte le Horthy Miklós szobrát Budapest belvárosában. Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el. Ezzel a támadással folytatódott Magyarországon a tengerentúlon és Nyugat-Európában tomboló szoborgyalázás.

Én tettem – ismerte be Facebook-oldalán T. Edit, aki tegnap vörös festékkel öntötte le Horthy Miklós mellszobrát az V. kerületi Hazatérés temploma előtt. A nő bizonyítékként szolgáló fényképeket is közzétett a beismerése mellé, az egyiken a meggyalázott szobor van, és lefotózta a vörös festékes kezét, valamint a nyugtát is, amelyen látható, hogy festéket vett – számol be a Magyar Nemzet.

Elhatárolódás. Sem Horthy Miklós bűneivel, sem Horthy István bűntudatával nem vagyok hajlandó azonosulni. Követelem, hogy az Orbán-kormány költözzön Székelyföldre – írta Tóth Edit a közösségi oldalon.

Hozzátette azt is: „Le a székely zászlót a Parlamentből. Köztársaságot újra”.

A BRFK szóvivője, Csécsi Soma alezredes tegnap a Magyar Nemzetnek elmondta, rongálás bűncselekmény miatt nyomozást rendeltek el – akkor még – ismeretlen tettes ellen. A helyszínen szemlét tartott a rendőrség, munkájukat szemtanúk beszámolói is segítik.

A rongálást kamerafelvétel is rögzítette, amelyen látszik, hogy az elkövető több mozdulattal, rengeteg festéket szétlocsolva öntötte le az egykori kormányzót ábrázoló szobrot. Az esetnek köze lehet a mai koppenhágai szoborrongáláshoz, azt másolhatta a Szabadság téri elkövető. Két hete Winston Churchill városligeti szobrát firkálták össze „BLM” és „náci” feliratokkal.

Hegedűs Lóránt református lelkész a Magyar Nemzetnek elmondta: nem ez volt az első eset, hogy megrongálták a templom lépcsőjén álló mellszobrot, de a világban zajló események tükrében lát összefüggést a Black Lives Matter mozgalom és a mostani eset között. Felidézte, korábban is többször megrongálták az alkotást, amit ezért öt évig védőburok alatt tartottak, s ugyan mindezek után is előfordult egy lakkfestékes támadás, de messze nem ekkora károkozással, mint a mostani.

Hegedűs Lóránt hozzátette, a nagy történelmi személyiségek mind megosztóak, de önmagában véve ebből még nem következhetne, hogy ennyire durva támadás érjen egy szobrot.

A restaurátor megvizsgálja, de korábban még mindig sikerült rendbe hozni. Nemcsak a szobor rongálódott meg, hanem a templomlépcső és az ajtó is. Két lendülettel locsolt az illető, aztán a teljes festékdobozt is a templom bejáratához vágta, így az ott elhelyezett koszorúk is festékesek lettek. Mindez kegyeletsértő és a templomot is meggyalázó cselekedet. Bár egy balliberális anarchistának nyilván ez sem okoz különösebb gondot – fogalmazott a református lelkész.

Számunkra Horthy Miklós gyülekezetet és templomot alapító államférfi volt, ezért is került a templomunk elé a mellszobra. Százhúsz református templom épült akkoriban a kormányzó támogatásával – indokolta a lelkipásztor a szobor jogosultságát.

Novák Előd, a Mi Hazánk politikusa közösségi oldalán azt írta: hiába is várják Karácsony Gergely elhatárolódását, ő épp felbujtónak tekinthető, hiszen a Mi Hazánk nemzeti összefogással tartott, tavalyi és idei Horthy-felvonulása kapcsán is uszított a megemlékezés ellen. A szobrot legutóbb június 4-én koszorúztuk meg a sikeres revíziókról elnevezett Hazatérés templomának lépcsőjén ökumenikus keretek közt.

Nem az első eset, hogy a tengerentúlon és Nyugat-Európában szobrokat döntögető Black Lives Matter (BLM) mozgalom hazai, szélsőbaloldali, anarchista követői szobrot rongálnak. Legutóbb a nemzetiszocializmus kérlelhetetlen ellenfelének, Winston Churchill brit miniszterelnöknek a budapesti szobrát gyalázták meg azzal, hogy összefestették „náci” és „BLM” feliratokkal.