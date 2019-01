Az MPP megint benyújtja az autonómiatervezetet

A párt elszánt, kitart a tervezet mellett.

Székelyföld területi autonómiája törvénytervezetének idei újbóli parlamenti beterjesztéséről döntött székelyudvarhelyi ülésén a Magyar Polgári Párt (MPP) országos választmánya – írja az alakulat közleménye alapján a kronika.ro.

A párt a közlemény szerint elszánt, mindent megtesznek majd, hogy „életben tartsák a székelyföldi törekvést a román törvényhozásban.” Ha nem járnak sikerrel, újra benyújtják majd a tervezetet, amelyet először 2017 decemberében terjesztettek be.

„A dél-tiroli példa a remény arra, hogy a hosszas és kitartó törekvés Romániában is pozitív eredményt szülhet” – szerepel a közleményben.

Az MPP nem az RMDSZ-szel közösen kidolgozott tervezetet, hanem a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tervezetét nyújtotta be a parlamentben.

A korábbi tervezet nagy felháborodást keltett (többen alkotmányellenesnek is vélték) a bukaresti parlament után tavaly májusban a kétkamarás parlament szenátusa is elutasította.

A tervezetről legelőször 2004-ben, majd egy módosított változatról 2012-ben írtak ki szavazást a román parlamentben. Ezeket akkor az RMDSZ kezdeményezte, a tervezetet egy román sem támogatta.

Az MPP a hétvégén elnököt is választott: mostantól Pethő Istvánt, a párt Kovászna megyei önkormányzati képviselője tölti majd be ezt a szerepet. A párt ügyvezető elnöki tisztségére Salamon Zoltánt, a Hargita megyei szervezet elnökét választották meg. A párt lelkesen folytatja a munkát, a közlemény szerint tárgyal majd az RMDSZ-szel, hogy közösen induljanak az európai parlamenti választásokon. Emellett helyet kér az RMDSZ jelöltlistáján saját jelöltjének, Márton Zsuzsanna polgármesternek is.