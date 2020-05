Alapjogokért Központ: ha csillapodik a járvány, ismét megindulnak a migránsok

Az embercsempész-hálózatok tudomásul vették, hogy a legtöbb európai ország lezárta határait.

Amint a koronavírus-járvány enged a „szorításából” Európában, az illegális migrációs nyomás újraéled – mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője kedden az M1 aktuális csatornán.

A műsorban elhangzott, hogy márciusban 43 százalékkal kevesebb menedékkérelmet adtak be Európában, mint egy évvel korábban, amit a koronavírus-járvánnyal magyaráznak.

Horváth József erre reagálva elmondta, az embercsempész-hálózatok tudomásul vették, hogy a legtöbb európai ország lezárta határait, ezért a tevékenységüket döntően felfüggesztették. Ugyanakkor a tengeri útvonalakat továbbra is használják, sőt már teherhajókon is megpróbálják Európába juttatni a migránsokat – tette hozzá.

Ez azt jelenti, hogy a probléma „hibernálódott”, de nem oldódott meg, így a migrációs nyomás a következő hónapokban újra erősödhet – közölte.

Kitért arra is, hogy a számítások szerint Görögországban mintegy százezer illegális bevándorló lehet, és a balkáni útvonalon is körülbelül annyian lehetnek. Tehát mintegy kétszázezer migráns vár most is arra, hogy bejuthasson az Európai Unióba – összegzett a szakértő.