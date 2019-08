Aggodalmát fejezte ki Ferenc pápa is az amazóniai erdőtüzek miatt

A katolikus egyházfő arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a lángok mielőbbi eloltásáért, mert az amazóniai erdőségek létfontosságúak a bolygó számára.

„Mindannyian aggódunk az Amazóniát sújtó erdőtüzek miatt. Imádkozzunk azért, hogy egyesült erővel mielőbb sikerüljön megfékezni a lángokat” – mondta, emlékeztetve, hogy azok az esőerdők a planéta tüdejét jelentik.

Az argentin származású Ferenc pápa szívén viseli az amazonasi erdők sorsát. Májusban fogadta Raoni indián törzsfőnököt, aki azért utazott Európába, hogy felhívja a figyelmet az Amazonas-medencében zajló erdőirtásokra. 2015 májusában kiadott enciklikájában a pápa bírálta azokat a gazdasági érdekeltségeket, amelyek kizsákmányolják az amazóniai erdőségeket.

Ferenc pápa októberre nemzetközi tanácskozást hívott össze, amelyen a püspökök az amazonasi erdőségek helyzetét fogják megvitatni.

A hét végén több száz újabb helyen észleltek erdőtüzeket az Amazonas vidékének mintegy három hete lángoló dzsungelében a hivatalos adatok szerint. Január óta 78 383 erdőtüzet jegyeztek fel szerte az országban, ami önmagában is többéves rekord, és a szakértők szerint elsősorban az erdőirtásra és a nagy szárazságra vezethető vissza. A tomboló tüzek miatt tiltakozások voltak Brazíliában, és az ügyet sürgető kérdésként kezelik a délnyugat-franciaországi Biarritzban zajló G7-csúcstalálkozón is.

Jair Bolsonaro brazil elnökre az erdőtüzek miatt egyre nagyobb nemzetközi nyomás is nehezedik, miután a Föld tüdejének is nevezett, lángokban álló esőerdő képei bejárták a világsajtót, és nemzetközi felháborodást váltottak ki. A brazil kormány bejelentette, hogy 44 ezer katonát és katonai repülőgépeket vet be a tomboló erdőtüzek megfékezése érdekében. Bolsonaro azért áll a kritikák kereszttüzében, mert korábban kijelentette, hogy az esőerdő védelmében tett lépéseket a gazdasági növekedés gátjának tekinti.

A brazil elnök szombaton azt mondta újságírók előtt: folyik a lángok oltása, és az erdő maga nem ég, mint ahogy azt egyesek állítják. Azokon a területeken keletkezhetnek tüzek, ahol az emberek kiirtották az erdőt – tette hozzá.

Az Amazonas medencéje nyolc ország területén fekszik, és 6,3 millió négyzetkilométeres területével Dél-Amerika több mint harmadát foglalja el, a legnagyobb részét esőerdő borítja. Az esőerdőben pusztító tüzek tetemes részét nem villámcsapás vagy egyéb természeti csapás okozza, hanem emberek gyújtják fel az erdőt, hogy így nyerjenek nagyobb megművelhető, legelőként használható vagy beépíthető területet.