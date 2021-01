A védelmi intézkedések megszegésére buzdít a baloldal

Bár a baloldali ellenzék mindent megtesz azért, hogy hátráltassa a kormány munkáját, mégis eredményes a koronavírus-járvány elleni védekezés Magyarországon – véli Rétvári Bence. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: azért nincsenek több tízezres demonstrációk hazánkban, mert széles körű konszenzus övezi a járvány terjedésének lassítása érdekében bevezetett intézkedéseket. Ezzel szemben a baloldal – politikai haszonszerzés reményében – akár törvénysértésre is biztatja az embereket.

Magyarország a koronavírus-járvány első és második hulláma alatt is gyorsan reagált, időben meghozta a járvány elleni védekezéshez szükséges intézkedéseket – írta Facebook-oldalán Rétvári Bence. Az államtitkár bejegyzésében közzétett egy húsz pontból álló listát is, amely a járvány kezdete óta született legfontosabb, egészségügyre vonatkozó döntéseket tartalmazza. Eközben a baloldali ellenzék parlamenti vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi, amelyek a gazdasági válság kezelésére, a járvány elleni védekezésre és a vakcinabeszerzésre vonatkozó kormányzati döntéseket vizsgálnák. A szivárványkoalíció pártjai szerint ugyanis a kormány a koronavírus tavalyi megjelenése óta számos elhibázott döntést hozott, illetve cserbenhagyta a vállalkozásokat és a munkavállalókat.

Eredményes védekezés

„A baloldal lassan egy éve támadja a védekezést, álhíreket terjeszt és kamuvideókat gyárt. Folyamatosan emelik a tétet: a legutóbbi álhírdömpinget a vakcinákkal kapcsolatban indították el, és aláírásgyűjtést kezdeményeztek a kínai oltóanyag ellen” – mondta a Magyar Nemzetnek Rétvári Bence. Hozzátette:

a baloldali politikusok igyekeznek elbizonytalanítani az embereket a vakcinákkal kapcsolatban, ami azért különösen veszélyes, mert minél később alakul ki a lakosság megfelelő mértékű átoltottsága, annál később tudhatjuk magunk mögött a járványt és az azzal járó korlátozásokat.

„Hadjáratot indítottak előbb az orosz, majd a kínai szérum ellen, amellyel kapcsolatban az a legfőbb kifogásuk, hogy Kínában készül. Pedig jelenleg Magyarországon hetvenhét, Európa-szerte pedig több száz olyan gyógyszernek van engedélye, amit ugyan európai cégek forgalmaznak, de Kínában gyártanak. Ezek ellen viszont nem emeltek semmiféle kifogást az elmúlt években” – hangsúlyozta. Az államtitkár szerint Magyarország más államoknál sikeresebben tudta megvédeni az emberek életét, egészségét.

„Nálunk nem alakultak ki olyan jelenetek, mint több más, hazánknál sokkal gazdagabb országban, ahol a kórházak folyosóin és étkezőiben látták el a koronavírusos betegeket, vagy a légzéstámogató berendezést a parkolóban, az autójukban ülve voltak kénytelenek használni az arra rászoruló fertőzöttek”

– mondta az országgyűlési képviselő. Hozzáfűzte: sok országban még a rákos betegek kezelései is elmaradnak, a Covid-fertőzötteket pedig – kapacitás hiányában – nem kórházakban, hanem szállodákban ápolják. Olyan is előfordul, hogy a koronavírus-teszthez szükséges mintát az embereknek saját maguknak, az otthonukban kell levenniük.

Hergel a baloldal

Rétvári Bence úgy véli, az eredményes magyar védekezésnek eddig is az volt a kulcsa, hogy az emberek komolyan vették és betartották az óvintézkedéseket. Ennek az alapja pedig a baloldal által kigúnyolt Nemzeti konzultáció volt. „Magyarországon azért nincsenek több tízezres demonstrációk és autógyújtogatások, mert széles körű konszenzus övezi a járvány terjedésének lassítása érdekében bevezetett szabályokat” – közölte. A kereszténydemokrata politikus szerint

a baloldal összevissza beszél, hiszen ősszel még sokkal szigorúbb korlátozások bevezetését javasolták, most viszont a védelmi intézkedések betartása ellen lázítanak, amikor a vendéglátóipari egységek pandémia előtti működési rendjének visszaállítását követelve hergelik az embereket.

„Ám azt is látni kell, hogy a törvényekkel szembeni ellenállás nem most kezdődött el náluk, tavasszal például az érettségivel szembeni bojkottra szólították fel a tanárokat. Jogszabályt szegtek akkor is, amikor – a látogatási tilalom ellenére – kórházakba szöktek be, hogy ott különféle, például a dolgozók védőfelszerelésével kapcsolatos álhíreket generáljanak. Gyöngyösi polgármesterük, Hiesz György pedig ennél is továbbment, amikor elfogadhatatlan módon, az oltási tervet figyelmen kívül hagyva, soron kívül oltatta be magát” – húzta alá az államtitkár. Hangsúlyozta: a védekezés közös érdekünk lenne, hiszen a járvány láthatatlanul is képes terjedni. Véleménye szerint ezért

iszonyatosan felelőtlenek azok a politikusok, akik a védelmi intézkedések megszegésére buzdítanak.

Uniós tehetetlenség

Rétvári kitért rá, hogy a baloldal nemcsak idehaza hátráltatja a járvány elleni védekezést, hanem Brüsszelben is alaptalan támadásokat intéz Magyarországgal szemben.

„Pedig inkább azt kéne tisztázniuk uniós szövetségeseikkel, hogy miért akadoznak az Európának szánt vakcinaszállítmányok, miközben az Egyesült Államokba, Nagy-Britanniába vagy Izraelbe nagy számban érkeznek oltóanyagok. Egyre inkább úgy tűnik, hogy Európa, csakúgy, mint a migrációs krízis, vagy a 2008-as gazdasági válság idején, most sem tud hatékonyan fellépni. Annak ellenére, hogy Brüsszel a krízishelyzetekben nem tud megoldásokat kínálni, továbbra sem tett le arról, hogy a tagállamok minél több, szuverén döntéshozatali jogkörét magához vonja” – fogalmazott az Emmi parlamenti államtitkára.

