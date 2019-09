A Salvini nélküli baloldali olasz kormány megengedi, hogy kikössenek a bevándorlókkal teli hajók

Magyarország álláspontja nem változott: nem vesz át migránsokat.

Miután a bevándorlásellenes, népszerű egykori belügyminiszter, Matteo Salvini pártja nélkül alakult meg az új olasz kormány, a baloldali miniszterelnök azt akarja, hogy újra kiköthessenek a migránshajók és kezdjék el szétosztani a migránsokat. Hasonló hangokat lehet hallani Németországból is. Nyilvánvaló: a következő lépés az lesz, hogy ismét napirendre kerül az a követelés, hogy Magyarország is vegyen át migránsokat. Ezt a magyar kormány a kezdetektől fogva elutasította és el is utasítja – írja az Origo.

Az olasz hatóságok arról még nem döntöttek, hogy az Ocean Viking egyenesen behajózhat-e a földközi-tengeri sziget kikötőjébe vagy a civil hajóról az olasz parti őrség hajói szállítják partra az embereket.

A római kormány közlése szerint a 82 ember negyedét-negyedét Franciaország és Németország vesz át, a többiek szétosztására eddig nem jelentkezett más EU-tagállam.

Az Ocean Viking – a francia Sos Mediterranée és a svájci bejegyzésű Orvosok Határok Nélkül (MSF) közös hajója – először 50, majd további 34 migránst vett a fedélzetére a líbiai partoknál. Líbia kikötési lehetőséget ajánlott fel, de az Ocean Viking ezt elutasítva Máltától és Olaszországtól kért kikötési engedélyt. Egy gyermeket váró anyát és férjét Máltára szállították, így a hajón 82-en maradtak.

A római kormány csütörtökön döntötte el, hogy a civil hajó kikötésének engedélyezését a migránscsoport tagjainak európai szétosztásához köti. Ez volt az első eset, hogy a kormány már azelőtt megkezdte a migránsok szétosztását, hogy hajójuk olasz területi vizekre ért.

Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a baloldali Demokrata Párt (PD) alkotta új kormány változtatni akar az eddigi migrációs politikán: a migránsok európai szétosztását szorgalmazza a korábbi kormányfőhelyettes, belügyminiszter, a Liga pártot vezető Matteo Salvini által bevezetett határ- és kikötőlezárás helyett. Giuseppe Conte miniszterelnök a Róma által kívánatosnak tartott elosztási rendszert úgy foglalta össze, hogy ha százan érkeznek, akkor tízen Olaszországban maradhatnak, a többieket szétosztják a tagállamok között.

Olasz sajtókommentárok szerint erről a rendszerről Franciaország és Németország már a nyáron döntött, és ez szerepel abban a megállapodásban is, amelyet a francia, a német, az olasz és a máltai belügyminiszter Máltán, szeptember 23-án készül aláírni. A megállapodás szerint Olaszország és Málta lesz ismét az első európai kikötő a földközi-tengeri migrációs útvonalon. Tehát az olasz kikötők megnyílnak, és ismét Olaszországra és Máltára hárul az érkezők első befogadása és azonosítása. Párizs és Berlin az érkezők 25-25 százalék befogadására kötelezi el magát, de kizárólag a menedékkérőnek minősülő személyeket vennék át.

Salvini egy korábbi mikroblogos bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az utóbbi egy évben az Ocean Viking az első civil hajó, amely úgy érkezik meg olasz kikötőbe, hogy „ezt senki sem ellenzi”.

Borítókép: az Ocean Viking augusztusban is mentett ki bevándorlókat a tengerből