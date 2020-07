A Momentum brüsszeli főnöke Gyurcsánynéval támadná Magyarországot

A G4Media román hírportál információi alapján a Momentum Mozgalom román főnöke, Dacian Ciolos, a szélsőbaloldali Renew Europe (Újítsuk meg Európát) EP-frakció vezetője, szerdán nyílt levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, Ursula Von der Leyenhez és Michael Roth szociáldemokrata német Európa-ügyi miniszterhez – írja az Origo.

Azt állította, hogy miután Orbán Viktor az EU-csúcson elért óriási győzelme után hazatért Brüsszelből, a vezető „független„ hírportál, az Index főszerkesztőjét politikai okokból lemondásra kényszerítették, majd álságosan amiatt sajnálkozott, hogy szerinte ezáltal sérült Magyarországon a sajtószabadság és a médiapluralizmus.

A levél második felében

mivel a külföldi média durván beavatkozott a lengyel államfőválasztásba Rafal Trzaskowski oldalán.

Dacian Ciolos továbbá az Európai Bizottság és az unió soros elnökségét betöltő Németország fellépését kérte Magyarországgal, illetve Lengyelországgal szemben, csalódottan megjegyezve, hogy

A két levél tartalma szóról szóra megegyezik, csupán a címzettek változnak. A G4Media megszerezte mindkettőt, az egyiket itt, a másikat pedig itt lehet angol nyelven elolvasni.

Közben a román politikus közzétette a Twitter-oldalán a német miniszternek írt levelét, a magyar témához pedig olyan jellegű megjegyzést fűzött hozzá, mintha számon kérné a dolgot Angela Merkel német kancellártól, ami enyhén szólva is ironikus.

⚠️One week after a historic #EUCO, freedom of the press is again under threat in #Hungary.

Chancellor Merkel assured us that the rule of law is a priority for the 🇩🇪 Presidency. Now is the time to act!

My letter to the German Presidency of the EU Council @EU2020DE

Thread 👇 pic.twitter.com/TjWXg6IEiK

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) July 29, 2020