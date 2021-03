A keleti vakcináknak köszönhető az előnyünk

A baloldal által kritizált keleti oltóanyagoknak köszönhető, hogy hazánk az uniós átoltottsági rangsor élére került. Mind az orosz, mind a kínai vakcina alkalmazásának megkezdését követően jelentősen előrelépett hazánk az oltások terén, ami több ezer emberélet megmentését eredményezheti. Müller Cecília arra kért mindenkit az egyre romló járványügyi adatok miatt, hogy tartsa be a maszkviselési és távolságtartási szabályokat, valamint fogadja el a neki felajánlott oltást.

Ezt ne hagyja ki! Üres ígéretek: Karácsony méltatlan a környezetbarát jelzőre

Egyértelműen a baloldal által támadott keleti vakcináknak köszönhető, hogy a hétvégén átlépte az egymilliót a koronavírus ellen beoltottak száma Magyarországon (az országos tiszti főorvos beszámolója szerint eddig 1 047 045 ember kapta meg az oltás első adagját, és 314 485-en már a második dózist is), amivel a második helyre léptünk előre az uniós átoltottsági rangsorban, és hamarosan listavezetők is lehetünk.

Eddig mintegy 400 ezerrel több magyar beoltása vált lehetségessé az orosz és kínai oltóanyag révén. Enélkül átlagos lenne csak a teljesítményünk az EU-ban.

Hangulatkeltéssel voltak elfoglalva

Február 11-én kezdték el beadni az orosz gyártású Szputnyik V vakcinákat hazánkban. Addig Magyarországon az átoltottság elmaradt az Európai Unió átlagától, mindössze 4,46 százalékos volt, és hazánk mindössze a 16. helyen állt az uniós rangsorban. Az orosz vakcina révén azonban jelentősen javult a helyezésünk – írja a Magyar Nemzet.

A baloldal mindeközben a keleti vakcinák ellen hergelt. Azon a napon, amikor az orvosok elkezdték az orosz oltóanyag alkalmazását, Gyöngyösi Márton, a Jobbik alelnöke például azt írta a Facebookon: „Európai parlamenti képviselőként azért dolgozom, hogy a koronavírus elleni oltás önkéntes maradjon! Ne zsarolással, ne kényszerítéssel, hanem eredményekkel győzzék meg az embereket!”

A kínai vakcinával február 24-én kezdődhetett meg az oltás. Addigra a Szputnyik V-nek is köszönhetően már jobban teljesítettünk az uniós átlagnál, a tizedik legátoltottabb ország volt hazánk az EU-ban 7,44 százalékos teljesítménnyel. A kínai oltóanyag bevonása után pedig két hét alatt sikerült elérnünk a második helyezést. A baloldal viszont azon a napon, amikor egy újabb keleti vakcinával bővült az oltási program, ismételten a negatív hangulatkeltéssel volt elfoglalva. A Momentum Facebook-oldalán egy bejegyzésben például azt írták: „A káoszkormány mindennel foglalkozik, csak a gazdasági és egészségügyi válság kezelésével nem!”

Pedig az ellenzék – különösen is a Demokratkus Koalíció – által támadott keleti vakcináknak köszönhetően az elmúlt hónapban 14 helyet sikerült javítanunk az uniós átoltottsági rangsorban.

Az adatok egyértelműek: az unió átlagát jelző görbétől a Szputnyik V bevonásával egy időben emelkedett el a magyar átoltottságot mutató vonal, és a kínai vakcina alkalmazásának megkezdése után pedig még látványosabban nyílt szét az olló.

Veszélyes mutációk

Müller Cecília országos tiszti főorvos február 18-án jelentette be, hogy a járvány – a mutációk miatt a korábbiaknál jelentősen veszélyesebb – harmadik hulláma elérte Magyarországot. A baloldali pártok aznap is kitettek magukért. Közös felhívásban követelték, hogy ne használja adatgyűjtésre a védőoltás-regisztrációt a kormány. Úgy fogalmaztak: „Az ellenzéki pártok arra szólítják fel a kormányt, hogy fejezze be az állampolgárokról való adatgyűjtést, és propagandakonzultáció helyett világos cselekvési tervet mutasson be arra vonatkozóan, hogy milyen keretek között tervezi az ország újraindítását és hogyan kívánja megsegíteni a válság miatt bajba jutott vállalkozásokat.”

Gyurcsány Ferenc személyesen is megnyilvánult aznap, amikor a kínai oltóanyag ellen ágálva azt írta a Facebookon: „Európai uniós állampolgárként viszont egy dologhoz ragaszkodjunk: olyan vakcinával engedjék magukat beoltani, amit a független, Európai Gyógyszerügynökség engedélyezett.”

A legdöbbenetesebb azonban a momentumos Donáth Anna bejegyzése volt, aki a harmadik hullám elején azon örvendezett a közösségi médiában, hogy sikerült bemószerolniuk Magyarországot az uniónál.

„ELÉRTÜK: Kötelezettségszegési eljárás indul az Orbán-kormány ellen a civiltörvény miatt” – szólt a baloldali EP-képviselő győzelmi jelentése.

Az ellenzék gáncsoskodását külön sötét színbe borítja, hogy a harmadik hullám kitörése óta naponta átlagosan több mint száz ember hal meg hazánkban a koronavírus következtében.

Védettség: kell két-három hét

Az országos tiszti főorvos is arra kért tegnap mindenkit az egyre romló járványügyi adatok miatt, hogy tartsa be a maszkviselési és távolságtartási szabályokat, valamint fogadja el a neki felajánlott oltást. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy az oltás „hamis biztonságérzetet ad”, még senki ne tekintse magát védettnek. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, legalább két-három hétre szükség van, így az oltás felvétele után is szigorúan be kell tartani a higiénés szabályokat – mondta. Müller Cecília kiemelte: az oltási stratégia változott, most már az a cél, hogy lehetőség szerint minél többen kapják meg az oltás első adagját, hiszen már az is nyújt egyfajta védettséget. Kitért arra, hogy felszabadítottak 100 ezer adag Szputnyik V vakcinát, és 120 510 adag Pfizer-vakcina is érkezett; ezek kedden kerülnek az oltópontokra. Ezen a héten a háziorvosok már AstraZenecával is olthatnak, ehhez 105 600 adag áll rendelkezésre. Csütörtöktől vasárnapig azok is megkapják az AstraZeneca-vakcinát, akiknek ez a hétvégén lett volna esedékes. Aki ebbe a körbe tartozik, üzenetet kap, és a 429 kórházi oltópont valamelyikén várják majd – mondta. Közölte azt is, hogy megkezdődik a védekezésben részt vevő rendvédelmi dolgozók és katonák beoltása is.