A gondozottak megfelelő ápolását is ellenőrzi a kormányhivatal a Pesti úti otthonban

Az orvosi jelenlét mellett, a gondozottak megfelelő szakápolását is ellenőrzi a kormányhivatal a Pesti úti idősotthonban – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala.

Az orvosi jelenlétet célzó korábbi ellenőrzés mellett

újabb rendkívüli ellenőrzést indított a kormányhivatal a Pesti úti idősotthonban, amely célzottan a gondozottak megfelelő szakápolására terjed ki.

Az idősotthonban a legutóbbi adatok szerint 296 gondozott, 26 dolgozó fertőződött meg és már 40-re nőtt az elhunytak száma. Az orvosi jelenlétet és a folyamatos orvosi ellátást célzó ellenőrzési eljárásban benyújtott dokumentumok (szerződések, jelenléti ívek, orvosi nyilatkozatok) alapján és korábbi rendkívüli ellenőrzéseken szerzett tapasztalatait és a hiányosságokat a fenntartó Fővárosi Önkormányzattal is megosztotta a kormányhivatal.

Az erről szóló hivatalos feljegyzést elküldték az országos tisztifőorvoshoz is, aki átfogó vizsgálatot végez az idősotthonban történt tömeges megbetegedések és halálesetek miatt. Megállapításaikat a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzatnak is lehetősége van hivatalosan véleményezni – tették hozzá.

A kormányhivatal szerint az idős gondozottak védelme és megfelelő egészségügyi ellátása érdekében a folyamatos orvosi felügyelet mellett fontos a megfelelő létszámban és képzettséggel biztosított szakápolás is. Ezért a most indított új ellenőrzés célja kifejezetten a szakápolás helyzetének, személyi feltételeinek és működésének vizsgálata. A most indított ellenőrzésen azt vizsgálták, hogy az idősotthonban rendelkezésre áll-e a törvényben előírt megfelelő létszámú, végzettségű és munkaképes személyzet, és megfelelő-e a gondozottak ellátása.

Az ügy előzménye, hogy Budapest ellenzéki főpolgármestere, Karácsony Gergely keddi Facebook-bejegyzésében közölte: kizáratná a Pesti úti időotthon vizsgálatából a fővárosi kormányhivatalt, mivel az állítása szerint „részrehajlóan” vizsgálja az ügyet.

A vádaskodások helyett a tények azonban önmagukért beszélnek:

a fővárosi intézményben immáron 40-re nőtt a koronavírus miatt meghalt betegek száma, illetve 296 lakó és 26 dolgozó fertőzött.

Eddigi adatok szerint a koronavírusos fertőzöttek 15,1 százaléka, a meghaltak 15,7 százaléka, vagyis minden hetedik fertőzött és minden hetedik halálos áldozat Karácsonyék fenntartásában lévő idősotthonokból került ki.

A feltárt súlyos hiányosságok miatt a Pesti úti idősotthont az illetékes kormányhivatal még április 29-én egymillió forintra büntette.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a szennyesgyűjtő helyiség rendezetlen, áttekinthetetlen, a csap és környéke nem hozzáférhető, a takarításra szolgáló eszközök nem beazonosíthatók, a fertőtlenítés és a takarítás folyamata nem nyomon követhető.

Május 2-án pedig arra is fény derült, hogy legalább tíz olyan nap volt áprilisban, amikor nem volt jelen személyesen orvos a Pesti úti Idősek Otthonában, és március közepe óta biztosan akadozott az ellátás az intézményben.