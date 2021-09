5 millió 781 ezer a beoltott, 262 az új fertőzött, elhunyt egy beteg

A beoltottak száma 5 781 121, közülük 5 510 678 fő már a második oltását is megkapta, 342 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 262 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 812 793 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 060 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 777 909 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4824 főre csökkent.

Ezt ne hagyja ki! Amikor Gyurcsány lelepleződött: hazudozás után a sokkoló valóság

138 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérjük, hogy aki még nem olttatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten. A tegnapi napon megkezdődött az iskolai tanév. A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb, Ezért továbbra is az oltást javasoljuk, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, amikor még nem volt vakcina és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a vírus ellen. Az iskolai oltásokat a mai és a holnapi napokon is folytatják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásokra ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt. Ugyancsak az oltás felvételére kérik a még beoltatlan egyetemi hallgatókat és oktatókat.

A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérik, hogy regisztráljanak oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten vagy az a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.

Lezárult a nemzeti konzultáció, amely a járvány utáni élet fontos kérdéseiről szólt. 1 millió 191 ezren küldték vissza a kérdőíveket. Az eredményeket a kormány a szokásos módon ismerteti majd.

Az EU-n belüli utazásokhoz, nyaralásokhoz elérhető az uniós oltási igazolás. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást.

Borítókép: illusztráció