5 millió 496 ezer a beoltott, 37 az új fertőzött, nincs újabb elhunyt

A beoltottak száma 5 495 888 fő, közülük 4 973 210 fő már a második oltását is megkapta. 37 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 197 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 29 992 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 739 561 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 38 644 főre csökkent.

98 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. A kormány elindította a nemzeti konzultációt a gazdaság és az élet újraindításáról. Hamarosan átlépjük az 5,5 millió beoltottat, amikor életbe lép az újraindítás következő fokozata. Mától Magyarország a szomszédos országok határmentén élőket is fogadja oltásra − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt több korlátozás feloldásának újabb szakasza lép életbe az 5,5 millió beoltott elérését követően. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatáról szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben. 5, 5 millió beoltott után:

A kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

Védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.

Megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások (a 10 nm/vásárló, és a távolságtartási szabály).

Családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik.

Sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

Az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

A kormány nemzeti konzultációt indított, amelyben kikéri a magyar emberek véleményét a járvány utáni életről, többek között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét, és a családok további támogatását érintő kérdésekben.

Magyarország mától megnyitja az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel tovább növeli hazánk járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon, oltóbuszokon és határ közeli kórházi oltópontokon vehetik fel az oltást, ahová a határtól e célra kijelölt buszok szállítják az oltandókat. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást. A Magyarországon oltakozni szándékozók mindenképpen hozzák magukkal az útlevelet, személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot.

Már elérhető az uniós oltási igazolás az EU-n belüli utazásokhoz. Az angol-magyar kétnyelvű uniós Covid-igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, javasoljuk, hogy digitálisan töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást. Ehhez oktatófilmet is találnak a honlapon. Az uniós Covid-igazolás az egész unióban egységes vizuális megjelenésű, kétnyelvű, digitális és papírformátumban is ingyenesen elérhető, QR-kóddal van ellátva. Az igazolás nem minősül útiokmánynak és nem kerül hivatalból kiállításra és sem megküldésre.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is – automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

