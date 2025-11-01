Vérfagyasztó, hogy a Tisza Párt a sorkatonaság visszaállítására célozgat (videó)

Nagyon rossz irányba fog menni a világ, ha nem állunk ki a békéért, a meg kell erősíteni a magyar kormányt – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője, a kormánypárt háborúellenes aláírásgyűjtéséről. Vannak olyan európai országok, ahol már újra bevezették a sorkötelezettséget. Magyarországon ez nem aktuális, kivéve a Tisza Párt vezető politikusánál, Magyar Péter katonai tanácsadójánál, az ukránpárti Ruszin-Szendi Romulusznál, aki egy lakossági fórumon megjegyezte: bárkit berántanak, ha itt baj van, mert a sorkatonaság nem szűnt meg, csak felfüggesztették. Ezek vérfagyasztó szavak, mert Brüsszel az oroszok elleni háborúra készül, Magyar Péter és a Tisza Párt pedig Brüsszel szoros szövetségese – fejtette ki a fővárosi képviselő.

Ha a Tisza kormányra kerülne, a magyar fiatalokat is az ukrán frontra küldenék

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

A Tisza közeli nyugdíjszakértő, Simonovics András, aki meg akarja adóztatni a nyugdíjakat, meg akarja szüntetni a Nők40 programot, legfrissebb elszólásában arról beszélt, hogy sokkal fontosabb lenne a nyugdíjasutalványok helyett ukrán és szíriai bevándorlókra költeni a pénzt – ismertette az ellenzék legújabb programelemét Tóth Edina, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Erre már nincsenek, szavak, erre már nem lehet mit mondani – jegyezte meg. Ilyenek ők, ez az ő valós programjuk – hangsúlyozta a volt európai parlamenti képviselő, aki a műsorban megerősítette: Brüsszelben egy magányos nőnek a migránsok miatt már nem biztonságos a tömegközlekedés, de bizonyos helyekre jobb, ha autóval sem merészkednek a hölgyek egyedül.

A kettős mérce újabb példája

Az igazság órájában téma volt az is, hogy egy balliberális rendező azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a színdarabjában agyonverik Schmidt Máriát, a Terror Háza főigazgatóját, ismert jobboldali vezető személyiséget. Mint kiderült: a „művet” előadó társulatot a főváros támogatta. Ez is azt mutatja, hogy Magyar Péter és Karácsony Gergely között együttműködés született – hangsúlyozta Szepesfalvy Anna. Azért, hogy megszavazzanak egy törvénytelen költségvetést, például azt kérhették cserébe a tiszások, hogy Nagy Ervint és Bódis Krisztát különböző pénzosztó pozíciókba ültethessék be. Így született ez a csodálatos támogatás is – mondta a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője.