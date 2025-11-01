Tölgyessy Péter is kiábrándult Magyar Péterből – kemény szavakkal üzent (videó)

Nemrég még Magyar Péter győzelmét jósolta, most viszont már ő is kezd kiábrándulni belőle – hívta fel a figyelmet Deák Dániel legújabb videójában. A XXI. Század Intézet vezető elemzője azt mondta, hogy Tölgyessy szerint is elfogyott a lendület Magyar Péter mögül – írja a Magyar Nemzet.

Tölgyessy Péter

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Szabályos extázisban van az ellenzéki közeg. Közvetlenül a napirenden levőnek látja az Orbán Viktor bukását. Most sajnos ellent kell mondanom

– jelentette ki Tölgyessy Péter, aki szerint elakadóban van Magyar Péter kampánya.

Tölgyessy szerint Orbán Viktor október 23-i beszéde is hatásosabb volt: „Összehasonlíthatatlanul koncentráltabb volt, és Orbán Viktor furcsa mód nagyon őszintén beszél. Hatásosan is adta elő a miniszterelnök” – vélekedett az ellenzéki megmondóember. Majd rámutatott:

A Magyar Péteré az meg ilyen félperces, egyperces internetes poénok sora volt, amik csengtek-bongtak. Nagyon szépen meg lehetett őket tapsolni, de nem láttam benne egy államférfiúi koncepciót Magyarország bajainak a megoldására.

Tölgyessy Péter ráadásul még ennél is tovább ment, nem csak Magyar Péter államférfi mivoltát kérdőjelezi meg, de az ígérgetéseit sem tartja elegendőnek.

Hát igen, jól láthatóan megkezdődött a kiábrándulás Magyar Péterből

– összegzett az ellenzéki térféllel kapcsolatosan Deák Dániel.

„Orbán Viktor egy nagyon komoly tényező!”

Jól fizet a Tóni? Tölgyessy Péter is megkaphatja ezt a kérdést Magyar Pétertől – vélekedett Deák Dániel. Az ellenzéki megmondóember ugyanis arra mutatott rá egy másik interjúrészletet is megosztva, hogy a magyar ellenzék egyik alaptétele, hogy Orbán Viktor egy szörnyű zsarnok, aki ezt az egészet azért csinálta, hogy a családja gyarapodjon. Tölgyessy azonban erre csak annyit mondott: nem.

Tölgyessy Péter azt is hangsúlyozta:

nagyon kicsi ország vagyunk, de Orbán Viktor ebben a palettában számottevő tényező. Számomra még ma is hihetetlen, pedig évek óta így van.

Nagyjából a migrációs válság, tehát 2015 óta Magyarország vezető helyen van, és azt hinné az ember, hogy ez majd lecseng valamelyest, és nem. Magyarország említése, és főleg Orbán Viktor említése az amerikai lapokban nagyjából alatta van a brit–francia–német szintnek, de rögtön utána következik és messze-messze meghaladja Hollandiát – magyarázta.