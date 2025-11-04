Orbán Viktor: Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét

Orbán Viktor a közösségi oldalán posztolt bejegyzésében rámutatott: „Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon.”

A kormányfő kifejtette, hogy azt várják a következő kormánytól, hogy az

csökkentse a gazdasági támogatásokat,

vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit,

vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét,

csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat,

szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot.

Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye

– fogalmazott.

Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját

– zárta gondolatait.