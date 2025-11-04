Orbán Viktor: Hiába ellenkezik a nemzetközi bankárhálózat, jön a 14. havi nyugdíj

Több lépcsőben ugyan, de január elsejétől be lesz vezetve a 14. havi nyugdíj – erről beszélt Facebook-videójában Orbán Viktor, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A kormáynfő reagált „a nemzetközi bankárhálózat” véleményére, amely szerint a gazdasági támogatásokat meg kell vágni, a 13. havi nyugdíjat maximalizálni kell, a 14. havi nyugdíjra nincs esély, az édesanyák SZJA-mentességét nem szabad végigvinni, a 3 százalékos hitelkamat támogatását is meg kéne vágni, a lakossági energiatámogatást át kell szerinte alakítani, és az árrésstopot pedig a választás után, de legkésőbb júniustól ki kéne vezetni.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor mindezekkel kapcsolatban leszögezte: a gazdasági támogatásokat inkább növelni kellene, mert fejlesztő államra van szükség. A 14. havi nyugdíjat ugyan több lépcsőben, de be fogják vezetni. Az édesanyák SZJA-mentességet igenis végig kell vinni, méghozzá „minél gyorsabban, annál jobb”.

A 13. havi nyugdíj maximalizálásáról szó sem lehet, a 3 százalékos hitelkamat-támogatásért pedig „az utolsó vérig harcolni kell”,

mert az az első lakáshoz jutást jelenti a fiataloknak. Hangsúlyozta: a rezsicsökkentés marad, az árrésstopot pedig nem kivezetik, hanem akár ki is bővíthetik.

Azzal kapcsolatban, hogy a piac a Tisza Párt győzelmére tesz és ezért erősödik a forint, Orbán Viktor azt mondta: „a nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak. Régebben az egyesült ellenzékre meg a szocikra, most meg a Tiszára. Nincs ebben semmi új”.

Orbán Viktor videóját a Magyar Nemzet felületén tudja megtekinteni.