Orbán Viktor: mit képzelnek ezek?

„Az ukránok dolgoznak. Újabb botrány a Tiszánál” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktornak azt az üzenetét, amelyet a Harcosok Klubja tagjainak küldött.

„A Tiszánál Weber a főnök. Webernek Ukrajna a legfontosabb. A gazda parancsot ad, a fogott ember végrehajt, a magyar adatok így érkeznek Ukrajnába. Nem bonyolult” – foglalta össze a miniszterelnök.

Kitért arra is, hogy

Brüsszel bíróság elé akarja citálni Magyarországot, amiért nem engedi be az ukrán gabonát.

Mit képzelnek ezek?

– tette fel a kérdést, majd emlékeztetett: az ukránok nem tartják be a szigorú uniós előírásokat, az ukrán gabona silány minőségű és génmódosított. Mint írta, a magyar emberek nem ezt érdemlik.