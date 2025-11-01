Menczer Tamás szerint visszás, hogy Magyar Péter etikáról beszél

„Láttátok??? Azt láttátok, hogy amikor Magyar Péter erkölcsről, etikáról meg etikai kódexről beszélt, megrepedt a mennyezet, és elkezdett hullani a vakolat a stúdióban?” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter teljesen hiteltelen, amikor tisztességről beszél.

Magyar Péter, aTisza Párt elnöke

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta Magyar Péter legutóbbi videóját, amelyben a Tisza Párt elnöke politikustársait etikai kódex aláírására kérte fel – írja a Magyar Nemzet.

Ez olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kábítószer-ellenes harc reklámarca. Vagy Magda Marinko lenne a gyilkosságok elleni küzdelem szószólója

– fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter „a rendszerváltás utáni magyar politikatörténet legnagyobb átverésére készült”.

A kommunikációs igazgató hozzátette: „Az ember, aki mindenről hazudott – beleértve a mentelmi jogát is –, most etikáról beszél. Az ember, akit a saját volt felesége nem vesz emberszámba, hanem képződménynek nevez, tisztességről prédikál.”

A politikus szerint Magyar Péter mindezt azért teszi, mert fél – „az igazságtól és a választási vereségtől”.

Bejegyzését így zárta: