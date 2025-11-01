Diplomácia
1 órája
A magyar miniszterelnök megérkezett Egyiptomba
Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba, ahol Abdel Fattáh esz-Szíszi elnök meghívására részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján. A magyar kormányfő az eseményre hivatalos állami vendégként érkezett.
Forrás: Facebook
Orbán Viktor szombaton Egyiptomba látogatott.
A kétnapos látogatás során a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást is folytat Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.
A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg rövid videókat arról, hogy már megérkezett az észak-afrikai országba.
5 órája
