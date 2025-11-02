1 órája
Ismét hazugságokat terjeszt Magyar Péter
A Tisza Párt elnöke szándékosan félrevezeti az embereket – állítja Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője, aki szerint Magyar Péter hamisan vádolja a kormányt a sorkatonaság visszavezetésével.
Magyar Péter, aTisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Végső elkeseredés…” – így kezdte bejegyzését Németh Balázs frakciószóvivő, aki szerint Magyar Péter ismét lenézi és megalázza még saját követőit is - vette észre a Magyar Nemzet.
Mint Németh Balázs írta, a Tisza Párt elnöke a Facebookon azzal próbálja megtéveszteni az embereket, hogy a Fidesz be akarja vezetni a sorkatonaságot.
„Ami természetesen hazugság”
– fogalmazott Németh Balázs, hozzátéve:
Magyar Pétertől „nem is várhatunk mást”. A szóvivő szerint az igazság az, hogy egész Európában Magyar Péter néppárti főnökei, Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezénylik a háborúpárti különítményt.
Németh Balázs emlékeztetett: azokban az országokban, ahol az Európai Néppárt tagpártjai vezetik a kormányt, valóban sorra vezetik vissza a kötelező katonai szolgálatot. „A Tisza is az Európai Néppárt tagja, így egyértelmű elvárás Magyar Péterrel szemben, hogy ha lehetősége lesz rá, azonnal katonai szolgálatra kötelezze a magyar fiatalokat”
– tette hozzá.
A teljes cikkért kattintson.