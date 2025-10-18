Vitályos Eszter: ne engedjük, hogy Brüsszel háborúba vigye Európát!

A Fidesz azért indított aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert a háború kitörése óta az az álláspontja, hogy békére van szükség, és amíg a háború tart, Európa, így Magyarország sem számíthat gazdasági fellendülésre – jelentette ki Vitályos Eszter az aláírásgyűjtés szentendrei állomásán szombaton.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: Ida Marie Odgaard / Forrás: MTI/EPA

A körzet fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az látható, hogy Brüsszel háborúra készül, vagyis Európát háborúba akarják vinni Oroszország ellen – írja a Magyar Nemzet.

A Fidesznek a háború kezdete óta az az álláspontonja, hogy békére van szükség, tárgyalóasztalhoz kell ülni, mert a harctéren nem lehet békét teremteni.

A politikus szerint mindenki számára világossá kell válnia, hogy amíg a háború tart, addig Európa gazdasági fellendülése várat magára.

Ebben a helyzetben pedig minden magyarnak is az az érdeke, hogy békében, biztonságban és jó anyagi körülmények között éljen; ezt blokkolja a háború. Ezért a Fidesz a brüsszeli háborús tervek ellen kíván kiállni az aláírásgyűjtéssel

– tette hozzá. Közlése szerint a következő hetekben minden nagyvárosba és a kisebb falvakba is el fognak jutni és akár személyesen is fel fogják keresni a polgárokat annak érdekében, hogy minél többen csatlakozzanak az aláírásgyűjtéshez.