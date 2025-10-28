Raskó György a Tisza Párt nevében ígérgetett

A lap cikke szerint a milliárdos zöldbáró – aki állítólag még egy zacskó ajándék almát is kapott – néhány kérdést azonban homályban tarthatott. Például azt, hogy miből fedeznék az áfacsökkentést, hogy áll a Tisza a személyi jövedelemadó brutális emeléséhez és a nyugdíjadóhoz. A jelek szerint arra sem tért ki, hogy

az áfa mérséklése magyar tapasztalatok szerint a bolti árakat hosszú távon nem csökkenti.

Raskó György nemrégiben például agrárgazdasági szempontból jónak nevezte, ha több tízezer családi gazda eltűnik és a földek olyan használók kezében koncentrálódnak, akik „értenek a korszerű gazdálkodáshoz”. De korábban a Tisza Párt agrártanácsadójává avanzsált zöldbáró abbeli véleményét is kifejtette, amely szerint az uniós agrártámogatási rendszer 2028-as átalakítása „igazságos”, még akkor is, ha Magyarország számára hátrányos – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

