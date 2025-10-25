2 órája
Idén sem mutatják be a tiszás jelölteket, nem találnak elég embert
Nincs elég embere a Tisza Pártnak, akit el tudna indítani a jövő évi választásokon, ezért lett fontos a pártelnöknek, hogy bizonygassa: többen voltak az október 23-i rendezvényén, mint a Békemeneten. A XXI. Század Intézet vezető elemzőjének információi szerint csak jövőre tudja megnevezni az ellenzéki párt, kiket indítana el a szavazók megnyeréséért, és a tervezett előválasztásból sem lesz semmi, mert nem tudnak kiállítani a választókerületekben elég megfelelő jelöltet.
Már érthető, miért próbálja egyre kínosabban bizonygatni Magyar Péter, hogy a Békemeneten szerinte kevesen voltak, ugyanis ezzel akarja elfedni a Tisza belső válságát: idén már nem tudja megnevezni a jelöltjeit, nincsen elég embere – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel, írja a Magyar Nemzet.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett:
Október 15-én számoltam be arról, hogy az informátoraim szerint a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben ígért 3-3 jelöltet + Magyar Péter a 12. kerületben indul) eddig csupán alig 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, tehát szinte sehogy sem állnak a jelöltállítással.
Emlékezetes, korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltek bemutatását, azonban el kellett halasztania, mert olyan kevés embert találtak.
Magyar Péter embere lebukott, a saját üzlete miatt támadja az egészségügyet (videó)Nekik az egészség is csak üzlet – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence.
Az elemző felidézte: a hozzá eljutott üzenetváltásban csupán „kólás doboznak” nevezi Magyar Péter a jelölteket, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni. Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk.
Mindez egy igazán arrogáns és lenéző hozzáállás sokak szerint a pártban, ami miatt komoly ellenérzés is kialakult Magyar Péterrel szemben.
– Szintén beszámoltam róla, hogy miután a töredéke van meg csupán a jelölteknek, pedig korábban már szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat, Magyar Péter már elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszában. Örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet. A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy „feltörik” az előválasztási rendszerüket – mutatott rá Deák Dániel.
Mindezt most a Telex is megerősítette: a jelenlegi elképzelés szerint
csak az utolsó pillanatban, 2026 elején akarják bejelenteni a 106 egyéni jelölt nevét, és nem feltétlen mindenkit a pályázat segítségével választanának ki.
Magyar Péter tehát már a párton belül is elismerte, idén már nem tudják megnevezni a 106 egyéni jelöltet, emellett nem pályáztatni fogják ezeket az embereket, hanem egyszerűen kiválasztani, hiszen nem lesz meg a 3-3 jelölt minden körzetben, így nem lesz kik között lefolytatni az előválasztást.
– Mindez azt jelenti, hogy komoly belső válságtól szenved a Tisza, éppen ezért próbálja mindenféle manipulatív fotóval és álhírrel azt bizonygatni Magyar Péter, hogy többen voltak az ő rendezvényén, mint a Békemeneten, ezzel akarja elfedni ezeket a problémákat – összegzett Deák Dániel.