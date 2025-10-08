2 órája
Magyar Péter igyekszik kézivezéreltté tenni a Tisza Párt előválasztását
A Magyar Nemzet informátora szerint egy Tisza-sziget-találkozón egyértelművé tették, kire kell szavazni a három jelölt közül az előválasztás során.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Sok más pártszervezési ügyhöz hasonlóan kézivezéreltté igyekszik tenni Magyar Péter a Tisza Párt előválasztását is – értesült a Magyar Nemzet. A pártelnök ugyanis a lap információi szerint egyértelmű jelzést fog küldeni a szigettagoknak, hogy ki a megfelelő jelölt a három induló közül, akikre szavazni lehet majd.
Nagyon biztosra mennek. Minden körzetben lesz két rém gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul zajlik majd, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek
– állította a Magyar Nemzet forrása, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte.
Rosszul jött a Tiszának a párt adóterveinek kiszivárgása és Ruszin-Szendi fegyverbotrányaA szeptembert is a kormánypártok nyerték meg.
Mint ismert, a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete egyre jobban elfogyott az utóbbi időben, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon. Magyar Péter szerint ennek az az oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb kudarcnak:
a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, amit a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolnak.
