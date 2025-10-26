október 26., vasárnap

Interjú

1 órája

Szijjártó Péter: mindent megteszünk annak érdekében, hogy az eszkalációra ne kerüljön sor (videó)

Címkék#Szijjártó Péter#Oroszország#külügyminiszter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy televíziós interjúban hangsúlyozta: Magyarország az egyetlen NATO-tagország, amely a háború kitörése óta nem küldött fegyvereket Ukrajnába.

Szijjártó Péter

Fotó: MTI/Katona Tibor

„Most olyan emberrel beszél, akinek országa az egyetlen NATO-tagállam, amely soha nem szállított fegyvereket Ukrajnába a háború kitörése óta. Úgy véljük, hogy minden lépést, ami növeli az eszkaláció kockázatát, el kell kerülni. Mert mi a szomszédságában élünk, és ha ez a háború eszkalálódik, akkor mi, magyarok, hatalmas veszélybe kerülünk” – mondta az interjúban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

„Ami a NATO-tagországokat illeti, Oroszország egyre gyakrabban hatol be a NATO légterébe repülőgépekkel és drónokkal. Amikor eszkalációról beszél, mi Magyarország üzenete Oroszországnak?” – kérdezte a riporter.

Nos, nekik sem kellene eszkalálni a helyzetet. Tehát, mi szolidárisak vagyunk az eruópai partnereinkkel, NATO-szövetségeseinkkel, és természetesen elítéljük a NATO-tagállamok légterének minden megsértését. Nézze, Magyarország jelenleg légtérellenőrzési missziót lát el a Balti-tenger térségében. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy az eszkalációra ne kerüljön sor. Mi tagjai vagyunk a NATO-nak sok éve már, és nagyszerű döntés volt, hogy hogy csatlakoztunk. A NATO-t tartjuk a legerősebb védelmi szövetségnek a világtörténelem során

– válaszolt a külügyminiszter.

Az eredeti cikkért kattintson. 

 

