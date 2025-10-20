Szijjártó Péter: ma durva nap lesz Luxembourgban (videó)

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, mielőtt útnak indult volna Luxembourgba, hogy kétfrontos harc várható az EU-s üléseken, de a kormány mindkét helyen meg fogja védeni Magyarország érdekeit.

A tárcavezető szerint szerencse, hogy a két ülésterem közel van egymáshoz, merthogy mindkét helyen meg kell védenünk a magyar érdekeket.

A külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból. arról tájékoztatott, mielőtt útnak indult volna Luxembourgba, hogy kétfrontos harc várható az EU-s üléseken, de a kormány mindkét helyen meg fogja védeni Magyarország érdekeit.

– mondta Szijjártó Péter.