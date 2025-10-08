Szerbia készen áll a csatlakozásra, Brüsszel mégis Ukrajna tagságát szorgalmazza

„Tény, hogy úgy tűnik, hogy ez évtizedek óta tart” – válaszolta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Kovács Elvira, a Szerbiai Parlament alelnöke arra a kérdésre, hogy mi lehet az oka annak, hogy Brüsszel így viszonyul az országhoz.

Mint mondta, óriási probléma, hogy a hivatalos tárgyalások „tíz éve folynak, azaz pontosabban 3,5 éve állnak”.

Utoljára 2021 decemberében volt, hogy fejezetcsoportot, tehát klasztert nyitott Szerbia, két hónap múlva vagy akár ott januárban megnyithatott volna még egyet. Ezután azonban februárban sajnos elkezdődött az orosz–ukrán háború. Azóta egy jó ideig Szerbia volt a rossz fiú mindenki szemében, mert ugyan elítélte a támadást, de nem vezetett be szankciókat. Aztán viszont az utóbbi néhány hónapban vagy akár másfél évben a meg nem értés és talán a rossz kommunikáció az oka ennek

– fogalmazott.

A kérdésre, hogy Szerbia számára hol lehet a jelen helyzetben a kompromisszum, kifejtette:

Szerbia általában hivatalosan az orosz energiafüggőségre hivatkozik, másodsorban viszont arra, hogy Oroszország kiáll Szerbia mellett, és megérti a Koszovóval kapcsolatos álláspontot, de nem ez a legfontosabb, a legegyszerűbb. Ami megfogható, az az, hogy Szerbia sosem titkolta, hogy nem vezet be szankciókat Oroszország ellen, mert a szankciók az egyszerű polgárokat érintenék, nem az oligarchákat. Illetve amire a szerb államvezetés hivatkozik, hogy rossz emlékei vannak a szankciókról, és talán 2022 februárjától az elmúlt két évben ez volt a legnagyobb probléma. Aztán végre sikerült Szerbiának megértetnie azt, hogy nem annyira rossz fiú, merthogy elítéli a konfliktust és támogatja Ukrajna területi integritását.

Kiemelte, hogy

Szerbia az elmúlt időszakban nagyon sok segélyt küldött Ukrajnába, az egész nyugat-balkáni térséggel összevetve a különböző segélyek 93 százaléka Szerbiából megy.

Annak okát, hogy amíg Szerbia a „rossz fiú”, addig Brüsszel Ukrajnát gyorsítósávon vinné be az Európai Unióba a poltikus úgy látja, hogy „ az Európai Unió is elveszítette egyrészről gazdasági erejét, másrészről befolyását, hadd ne mondjam, hogy észszerűségét, és ez látható volt a tárgyalások kapcsán is, hogy a legnagyobb tagállamok, sőt az Európai Unió vezetése is mintha egy ilyen kispadon ülne Amerika, illetve más világhatalmak viszonylatában”.

Ez, ahogy az orosz–ukrán konfliktushoz állnak, ez is azt bizonyítja, hogy egyszerűen nem racionálisak.Ők azt gondolják, hogy ezzel tudják motiválni Ukrajnát. Ilyen gyorsított eljárásban teljesen mindegy, hogy mit tesznek, tehát például kisebbségi jogok terén bármit letesznek-e az asztalra vagy nem, Ukrajnát be kell venni az EU-ba, ami valóban észszerűtlen

– fogalmazott Kovács Elvira, aki arról is beszélt az interjúban, hogy hozhat-e változást, mit vár Szerbia attól, hogy Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babis mozgalma nyerte a csehorsági választásokat.