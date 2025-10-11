Orbán Viktor: újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból

Szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel Orbán Viktor. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta.

A miniszterelnök a piacon egy beszédet is mondott, amelyben bejelentette, a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen

- írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök beszédet mond a pesterzsébeti piacon

Van egy háborús terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk – emelte ki a miniszterelnök. Elmondta,

minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben.

Az országgyűlési választásokkal kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte, ugyan a belvárosban nem olyan jók a kormánypártok esélyei, de a külkerületekben ugyanannyi esélye van a győzelemre, mint a kihívóknak.

A külső kerületeket is be kell húzni, nem szabad hagyni, hogy Budapest teljesen vörös rongyokba öltözzön – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, a választáson ugyan a Fidesz–KDNP esélyesebb a győzelemre, ugyanakkor csak a kemény munka jelent garanciát.

A kormányfő emellett mindenkit arra kért, hogy október 23-án vegyenek részt a békemeneten.

Aláírásgyűjtés Pesterzsébeten, Fotó: Csudai Sándor

Orbán Viktor már reggeli, közösségi oldalára feltöltött posztjában jelezte, a mai naptól aláírásgyűjtést indít a kormánypárt Brüsszel háborús tervei ellen. Hangsúlyozta: újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

– Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. Pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül.

Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg. Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek

– írta a miniszterelnök reggeli bejegyzésében. A kormányfő Dániában világossá tette: a magyarok ebből nem kérnek.

– Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhírbotrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is – hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor világossá tette, ezt nem nézhetik tétlenül.