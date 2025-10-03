4 órája
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a Tisza Párt kiszivárgott terveit
Tarr Zoltán egy fórumon beszélt arról, hogyan térnének vissza a régi balliberális módszerekhez.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
„A Tisza alelnöke megint elszabadult. Amíg mi Koppenhágában álltunk ellen a háborús ellenszélben, addig a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából” – idézte fel Orbán Viktor a Facebook-oldalán, írja a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök emlékeztetett:
Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák »újragondolását« helyezi kilátásba.
„Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak. Mi azért nem tévesztjük el a célt” – hangsúlyozta.
Orbán Viktor közölte:
a Tisza Párt Brüsszelnek, a kormány a magyar embereknek akar megfelelni.
„És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első” – szögezte le a kormányfő.