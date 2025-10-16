Sűrű napja lesz a miniszterelnöknek október 23-án (videó)

A kormányfő elárulta, miután az EU-csúcs már hamarabb megkezdődik, mint hogy ő odaérne, a megérkezéséig a magyar álláspont képviseletét rábízza valakire.

Kénytelen vagyok írásban is elküldeni a magyar álláspontot ezekben a kérdésekben és a vitára pedig felkérjük majd valószínűleg a szlovákokat, Fico miniszterelnök urat, hogy amíg meg nem érkezem, addig a magyar álláspontot folyamatosan képviselje

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy sűrű nap lesz, de nem lehetetlen.