Orbán Viktor: Legyen ma a béke hangja a legerősebb!

„Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A Békemenet résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A kormányfő arra kérte követőit, hogy személyesen is vegyenek részt a Békemeneten, amelyet a „történelmi nap” részeként említett.

Ha teheted, tarts velünk személyesen ezen a történelmi napon, találkozzunk 9 órakor a Császár-Komjádi uszodánál. Legyen ma a béke hangja a legerősebb!

– fogalmazott.

A miniszterelnök bejegyzése szerint egész nap követni lehet majd a békemenet fejleményeit a Facebook-oldalán, és arra biztatott mindenkit, hogy

„álljon ki bátran a háború ellen”.

Orbán Viktor ünnepi beszéde a Kosuth téren 13 órakor kezdődik.