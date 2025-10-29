Kormányülés
2 órája
Orbán Viktor: meló van bőven
A kormányfő bejelentkezett a kabinet szerdai üléséről.
Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésen
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
„Brüsszel után, Amerika előtt. Meló van bőven!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében, amelyben megosztotta a kormányülésre érkező kormánytagokról készült fényképeket.
Csütörtökön reggel 8 órától kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Erről a miniszter posztolt szerda délelőtt közösségi oldalán.
17 órája
Miniszterelnök: a háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga
