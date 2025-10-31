október 31., péntek

Farkas névnap

+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miniszterelnöki interjú

44 perce

Orbán Viktor: az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak (élő)

Címkék#Kossuth Rádió#Orbán Viktor#interjú

Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről − kövesse nálunk élőben!

MW
Orbán Viktor: az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak (élő)

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Benko Vivien Cher

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút fél 8 után.

Az adásban a miniszterelnök beszámol a legfrissebb kormányzati döntésekről, de várhatóan szó esik a fontos aktuálpolitikai témákról is.

A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük!

Az interjút itt nézheti meg:

– Új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, és ezek egyre hatékonyabb fegyverek. Egy fegyverkezési verseny kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetés növeléséről beszél – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban pénteken reggel, írja tudósításában a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök elmondta, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ott vagyunk, mint 1938-ban, míg a másik álláspont szerint a mostani helyzet olyan, mint az első világháború előtt volt.

Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak

– húzta alá a kormányfő. Szerinte ma Európa a háború felé tart. Veszélyesnek tartja az olyan mondatokat, mint amilyeneket Ursula von der Leyen mondott, miszerint öt éven belül készen kell állni a háborúra.

Most kell elszánni magunkat arra, hogy nem fogunk belevonódni. Meg kell vetni a lábunkat és a béke oldalán kell maradni – tette hozzá. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy békepárti kormánya legyen az országnak.

Jobb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt

– Sokkal jobb a helyzet, mint korábban volt: ma az európaiak azok, akik a háborúról beszélnek, noha mi ezt nem tanácsoljuk nekik. Mi annak is örülünk, ha a saját sorsunkat tudjuk befolyásolni, Magyarországnak ahhoz nincs elég ereje, hogy kövessenek minket azok, akik a háborúról beszélnek, de a véleményünket azt meg tudjuk osztani. Ugyanakkor a helyzet rosszabb volt egy éve, mert akkor az amerikaiak még a háború oldalán álltak – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte,

most már az oroszok is másképp állnak a kérdéshez, ugyanakkor Ukrajna, miután elvesztette a területei 20 százalékát, folytatni akarja, ezért nincs nyugvópontja a háborúnak.

– Akik azt hiszi, hogy folytatni kell a háborút, tévednek: ez egy befagyott frontvonalat eredményez, ami rengeteg életbe és pénzbe kerül, és berántja a többi országot is a háborúba – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Nagyon veszélyes helyzetben vagyunk. Aki békét akar, az békét teremt

– húzta alá.

A kormányfő szerint ma egyetlen nagyhatalom akar békét, az Amerikai Egyesült Államok, de az EU-s országok mégsem támogatják Donald Trump amerikai elnök szándékait. – Csak mondunk mindenfélét, majd mást teszünk – fűzte hozzá.

Az európai gazdaság bajban van, Brüsszel mégis Ukrajnába küldené a pénzt

A miniszterelnök elmondta, hogy aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja. És miután a háborúhoz pénz kell, aki Ukrajnát támogatja, az adóemelést akar. Amikor Brüsszel pénzt küld Ukrajnába, az a mi pénzünk is – tette hozzá. Felidézte, hogy az unió következő költésvetés húsz százalékát Ukrajnába küldené, miközben az európai gazdaság óriási bajban van.

A Tisza azért akar nyugdíjadót, és adókat emelni, mert tudják, hogy Brüsszelbe több pénzt kell befizetni

– jegyezte meg a kormányfő.

Orbán Viktor rámutatott: olyan elnök van az Egyesült Államokban, aki békét akar, és az érdekünk, hogy az ő béketeremtő szándéka kerekedjen felül. Mint mondta, a Vatikán továbbra is a béke spirituális központja. A Szentatyával történt találkozás a miniszterelnököt megerősítette abban, hogy jó úton jár. De kitért arra is, hogy Szlovákiában és Csehországban is békepárti kormányok jöttek létre, és vár még hasonló fejleményeket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu