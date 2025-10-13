2 órája
Orbán Viktor: indul a békecsúcs
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Orbán Viktor tudatta: megérkezett Egyiptomba, a békecsúcsra.
Orbán Viktor részt vesz a békecsúcson Sarm es-Sejkben
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a Békecsúcs!
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
A mai napon Egyiptomban, Sarm es-Sejkben rendezik meg a közel-keleti békecsúcsot, amelyre kevesebb mint harminc ország vezetőjét hívták meg – köztük Orbán Viktort.
A miniszterelnök Donald Trump meghívására vesz részt a közel-keleti békecsúcson.
A találkozó célja, hogy a világ legfontosabb szereplői egy asztalnál tárgyaljanak a közel-keleti helyzet békés rendezéséről, a konfliktus kiszélesedésének megakadályozásáról és egy tartós békefolyamat előkészítéséről – írja a Magyar Nemzet.